Zooey Deschanel startet einen «New Girl»-Podcast

Vermischtes

Rund vier Jahre nach dem Ende der Serie werden die Personen hinter dem Projekt regelmäßig darüber plaudern.

Zooey Deschanel, Hannah Simone und Lamorne Morris haben sich wieder zusammengetan, um einen-Podcast zu moderieren, der am 24. Januar Premiere feiert. Die Sendung heißt „Welcome to Our Show“ und wird jede Woche Geschichten hinter den Kulissen erzählen und Geheimnisse verraten. Der Podcast soll auf allen gängigen Plattformen bereitgestellt werden. iHeartRadio produziert."Ich bin überglücklich, wieder mit zwei meiner Lieblingsmenschen, Lamorne und Hannah, zusammenzuarbeiten und einige unserer Lieblingsmomente aus den sieben Jahren, in denen wir an «New Girl» gearbeitet haben, noch einmal zu erleben", sagte Deschanel in einem Statement."Die Fans haben meinen Posteingang und meine Timelines mit Anfragen nach Informationen hinter den Kulissen überflutet. Well, here we go!" fügte Morris hinzu. "Wir sind so begeistert, dass iHeart uns diese Plattform gibt, um mit unseren Fans in Kontakt zu treten. Das ist so klasse. Alle ihre Fragen werden beantwortet... und wir erzählen auch verrückte Geschichten."