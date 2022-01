VOD-Charts

Besonders Krankenhaus-Serien waren in dieser Woche gefragt, auch «The Witcher» und «Das Rad der Zeit» waren einmal mehr sehr erfolgreich.

Nachdem in der vergangenen Woche die Abrufzahlen hierzulande förmlich explodierten und «The Witcher» laut den Forschern von Goldmedia über 60 Millionen Mal abgerufen wurde, fallen die Werte in dieser Woche auf ein gewöhnlicheres Niveau zurück. Die Fantasy-Serie von Netflix bleibt aber weiterhin stark, aber dazu später mehr. Denn ein anderes Genre war in der zweiten Kalenderwoche nicht minder erfolgreich. Zwischen dem 7. und 13. Januar erzielte die Krankenhaus-Serieeine Bruttoreichweite von 4,14 Millionen.Auf Platz neun steigt die beendete US-Seriein die Charts ein, deren letzte Staffel vor knapp einem Jahr in Deutschland debütierte. Nun kommt die Amazon-Serie auf 4,28 Millionen Abrufe. Ebenfalls auf Amazon Prime Video abrufbar ist, der auf Rang acht landet. Die Serie mit Comedian Markus Stoll alias Harry G darf sich über 4,44 Millionen Klicks freuen. Platz sieben geht an Netflix und. Die spanische Erfolgsserie zählte in den zurückliegenden sieben Tagen 4,61 Millionen Views.Mit Rang sechs wechseln wir zu Disney+ , wo die «Star Wars»-Seriezu sehen ist. Die drei bislang erschienen Episoden über den bekannten Kopfgeldjäger erreichten ein Publikum von 4,74 Millionen. Dann geht es zurück zu Amazon und Netflix , denn Platz vier teilen sich die beiden Fantasy-Serienund. Die beiden Titel verbuchten eine Reichweite von jeweils 5,17 Millionen.Lustig wird es auf dem Treppchen, denn gleich zwei längst abgesetzte Sitcoms machen die Plätze zwei und drei unter sich aus. Mit 5,20 Millionen Aufrufen sichert sichdie Bronzemedaille, während die Nerds vonSilber einheimsen. Die CBS-Serie wollten 5,74 Millionen Zuschauer sehen. Noch ein wenig beliebter war die Krankenhaus-Serieaus dem Hause ABC. Die US-Serie von David Shore markierte eine Bruttoreichweite von 5,80 Millionen und belegt damit den Platz an der Sonne.