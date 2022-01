«Der Staatsanwalt» setzt sich noch deutlicher ab

Quotennews

Im Anschluss hatte das ZDF diesmal gleich zwei Folgen «SOKO Leipzig» im Programm. Aber auch die Komödie im Ersten überzeugte vor allem bei den Jüngeren.



Zum Start der neuen Folgen vonlag das ZDF in der Vorwoche noch bei 5,88 Millionen Zuschauern, eine Woche später hatte man sich bereits auf 6,29 Millionen gesteigert. Parallel dazu machte auch der Marktanteil einen Sprung auf starke 21,3 Prozent. Die 0,52 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 8,0 Prozent.gab es diese Woche im Doppelpack zu sehen. Mit 5,34 und 5,33 Millionen Interessenten bedeutete dies eine Steigerung von 18,9 auf 21,2 Prozent. Die jüngere Gruppe hielt sich mit 0,52 sowie 0,51 Millionen Krimifans konstant zum vorherigen Programm. Hier wurden überzeugende 7,9 und 8,4 Prozent Marktanteil eingefahren.Aber auch das Ergebnis im Ersten konnte sich sehen lassen. Die Komödielag bei einem Publikum von 4,90 Millionen Menschen nicht allzu weit zurück. Hier ergatterte der Sender eine starke Quote von 16,8 Prozent. Die 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen überholten sogar die Konkurrenz und sicherten sich sehr hohe 9,4 Prozent Marktanteil.Ab 17.45 Uhr übertrug Das Erste die Handball-EM. Im ersten Spiel der Vorrunde traf das deutsche Team aus Belarus und siegte schließlich mit 33 zu 29. Die Übertragung punktete bei 3,60 Millionen Sportfans, was einem starken Marktanteil von 15,9 Prozent entsprach. Das Spiel war vor allem beim jüngeren Publikum sehr gefragt. Die 0,68 Millionen Fernsehzuschauer holten sich eine herausragende Sehbeteiligung von 14,9 Prozent.