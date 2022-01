«Wilsberg» dominiert

Quotennews

Die Story wiederholt sich zum x-ten Mal: Der ZDF-Krimi dominiert den Samstagabend nach Belieben.

Die Zahlen sind erneut schlichtweg fantastisch.fährt für das Zweite den nächsten absoluten Quoten-Erfolg ein und kann sich mit 7,87 Millionen Zuschauern auf Platz acht in den Top-Ten der «Wilsberg»-Übertragungen einreihen. Mit dem Marktanteil von 26,4 Prozent schrammte die gestrige Ausgabe sogar knapp am besten jemals gespeicherten Marktanteil vorbei, jedoch war hier «Wilsberg - Aus heiterem Himmel» am 22. Mai 2021 mit 26,5 Prozent noch minimal besser. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren können die TV-Krimis schon lange nicht mehr mit den Zahlen aus vergangenen Jahren mithalten.Daher holte «Gene lügen nicht» gestern 0,81 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter und markierte damit einen trotzdem mehr als respektablen Marktanteil von 12,6 Prozent. Diesen Zahlen am ehesten hinterherkommend war noch die «Tagesschau» um 20 Uhr, die jedoch mit 6,82 Millionen Zuschauern rund eine Million weniger erreichte. Der Marktanteil der News-Sendung lag bei 23,9 Prozent, während es zu bockstarken 26,0 Prozent am jüngeren Markt reichte. Hier schauten 1,57 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, der höchste Wert des gesamten Tages bei allen Sendern.Neben der «Tagesschau» war der ARD-Abend von wenig Erfolg gekrönt. Zwar erreichten4,33 Millionen Zuschauer und der erreichte Marktanteil von 15,9 Prozent weiß zu gefallen, jedoch ist ein mehr als deutlicher Abfall des Interesses zwischen Vorabend und Primetime zu beobachten. Selbst diemit den Bundesliga-Berichten holte mit 4,35 Millionen Zuschauern mehr als das 20:15 Uhr-Angebot. Bei den jüngeren Zuschauern war hier auch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, denn mit 0,43 Millionen Zuschauern holte das Ersten "nur" ordentliche 7,2 Prozent.