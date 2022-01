Für Audible: Kerry Washington soll drei Podcast-Serien entwickeln

Vermischtes

Neben dem Thriller «Prophecy», der noch in diesem Jahr an den Start gehen soll, wird Kerry Washingtons Produktionsfirma auch eine romantische Komödie und ein Drama entwickeln und produzieren.

Wie das US-Fachblatt „Variety“ berichtet, haben Amazons Audio-Plattform Audible und das Produktionsstudio Simpson Street von Schauspielerin und Produzentin Kerry Washington («Little Fires Everywhere», «Scandal») einen Deal geschlossen, der die Entwicklung und Produktion von drei geskripteten Podcast-Serien umfassen sollen. Simpson Street, zu dem auch der Oscar-nominierte Produzent Pilar Savon («Django Unchained») gehört, wird zum einen den übernatürlichen Thriller– mit Washington in der Hauptrolle – später in diesem Jahr veröffentlichen.Darüber hinaus folgen die romantische Komödieund das Drama. Washington und Simpson Street werden bei allen Audioprojekten als ausführende Produzenten fungieren. Der Deal mit Washington kommt, nachdem Audible in den letzten Monaten exklusive Podcast-Deals mit verschiedenen Größen aus Hollywood wie Elizabeth Banks, Queen Latifah, Lena Waithe, Laura Dern, Kenya Barris, Kevin Hart, Charlamagne Tha God und Rachel Brosnahan unterzeichnet hat.„Unser Fokus bei Simpson Street liegt darauf, Erzählungen miteinander zu verweben, die unsere einzigartigen Unterschiede würdigen und uns gleichzeitig durch gemeinsame Menschlichkeit verbinden“, sagte Washington in einer Erklärung. „Die Expansion in den Podcast-Bereich, insbesondere mit Audible, ist eine phänomenale Gelegenheit, Geschichten über mehrere Medien hinweg zu erzählen. Wir könnten nicht aufgeregter sein!“„Kerry, Pilar und das gesamte Team von Simpson Street haben die Messlatte wirklich höher gelegt, wenn es darum geht, Kunst und Unterhaltung zu verbinden, um die Komplexität und Tiefe der menschlichen Erfahrung zu erforschen“, sagte Mashariki, ein langjähriger Fernseh- und Filmmacher, der im vergangenen Jahr zu Audible kam. „Audible ist gleichermaßen bestrebt, sinnvolle, zum Nachdenken anregende und dynamische Unterhaltung zu schaffen, was sich in den Projekten widerspiegelt, die wir schnell gemeinsam gestartet haben.“