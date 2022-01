«Willkommen bei den Reimanns» konstant, «Hot oder Schrott» verliert deutlich

Quotennews

Es scheint, als hätte sich die Dokusoap bei der neuen Sendeheimat auf einem recht zufriedenstellenden Niveau eingependelt.



Die Dokusoaphatte in der vergangenen Woche bei Kabel Eins ihren Auftakt. Die Auswandererfamilie hatte anscheinend schon seit längerer Zeit einen Wechsel der Senderheimat geplant. Im neuen Beachhaus auf Hawaii fehlt nun noch eine Terrasse, an der Konny arbeitet. Der Einstand konnte sich mit 1,11 Millionen Fernsehenden sehen lassen. Damit lag das Format genau im Senderschnitt von 3,5 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren fuhren sogar einen guten Marktanteil von 5,5 Prozent ein.Diese Woche sah das Resultat auf dem Gesamtmarkt nun sehr ähnlich aus. Insgesamt schalteten 1,12 Millionen Interessenten ein, wodurch der Marktanteil nun bei soliden 3,4 Prozent lag. In der Zielgruppe wuchs die Reichweite auf 0,47 Millionen Menschen. Dennoch sank auch hier die Quote leicht und wurde nun bei 5,4 Prozent verortet.steigerte sich im Anschluss mit 0,63 Millionen Zuschauern auf gute 3,7 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen blieb die Quote konstant.VOX füllt die Sonntagabendprimetime ein weiters Mal mit einem Promi-Spezial von. Dem Produkttest stellten sich diese Woche unter anderem Wolfgang Bosbach, Désirée Nick und Evelyn Burdecki. Schon in der Vorwoche hatte das Interesse abgenommen, diese Woche fanden lediglich 0,83 Millionen Fernsehende auf den Sender. Dies bedeutete das zweitschlechteste Ergebnis einer Sonntagsausgabe überhaupt. Folglich fiel auch der Marktanteil auf maue 3,1 Prozent zurück. Die 0,34 Millionen Werberelevanten fuhren noch mäßige 5,0 Prozent ein.