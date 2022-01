American Football und Spielfilme bei den privaten Sendern.

Quotennews

Vor allem gegen Abend punktete ProSieben mit dem Sportprogramm. In der Zielgruppe überzeugte vor allem «Fack Ju Göhte 2» in Sat.1.



Gestern füllt ProSieben das Programm ab 18.30 Uhr mit American Football. Diese Woche trafen die Philadelphia Eagles auf die Tampa Bay Buccaneers. Zur Primetime lag man hiermit bei 1,11 Millionen Fernsehenden, was annehmbaren 3,3 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,80 Millionen Jüngeren lagen mit 9,3 Prozent genau im Senderschnitt. Ab 22.30 Uhr waren die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys zu sehen. Nun fanden 0,95 Millionen Sportbegeisterte auf den Sender und sicherten sich hohe 5,2 Prozent Marktanteil. Die 0,68 Millionen Umworbenen kamen auf eine herausragende Quote von 15,8 Prozent.Die restlichen privaten Sender präsentierten eine Auswahl an Spielfilmen. RTL hatte den Actionfilm «Skyscraper» ► im Programm und überzeugte mit 1,63 Millionen Menschen die meisten Zuschauer. Für den Sender entsprach dies allerdings nur einer mauen Sehbeteiligung von 5,0 Prozent. Die 0,64 Millionen Werberelevanten kamen ebenfalls nicht über magere 7,4 Prozent hinaus. In Sat.1 lockte die Komödie1,38 Millionen Fernsehende, was in akzeptablen 4,5 Prozent resultierte. In der Zielgruppe räumt der Sender allerdings ab und die 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten starke 10,3 Prozent.RTLZWEI versuchte sein Glück mit dem Thriller, für welchen 0,87 Millionen Filmfans einschalteten. Somit lag der Marktanteil bei einem soliden Wert von 2,6 Prozent. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren wurden annehmbare 4,1 Prozent Marktanteil gemessen. Mit «Sleepless – Eine tödliche Nacht» ► schraubte sich der Sender schließlich nach oben. Bei einem Publikum von 0,68 Millionen Menschen wuchs die Quote auf hohe 3,4 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen wurden passable 4,6 Prozent abgeräumt