Viel Interesse für Handball-EM und Biathlon-Rennen

Quotennews

Etwa 1,50 Millionen Fernsehende gewann die Handballpartie gegen Österreich im Vergleich zur ersten Begegnung hinzu.



Nach dem Sieg gegen Belarus setzten sich die deutschen Handballer gestern mit 34:29 auch gegen Österreich durch. Das Erste übertrug die Partie ab 18.00 Uhr. Am Freitag hatten 3,60 Millionen Fernsehende eingeschalten, gestern hatte sich das Interesse auf 5,11 Millionen Menschen gesteigert. Der Sender räumte somit sehr starke 19,6 Prozent Marktanteil ab. Auch in der jüngeren Gruppe war das Interesse mit 1,17 Millionen Sportfans groß. Hier stand eine herausragende Quote von 19,6 Prozent auf dem Papier.Natürlich punktete auch das ZDF mit dem breiten Wintersportprogramm. Um die Mittagszeit lockte die Biathlon-Verfolgung der Frauen bereits 4,11 Millionen Fernsehende, was 27,6 Prozent Marktanteil einbrachte. Die 0,78 Millionen Jüngeren sicherten sich ausgezeichnete 21,6 Prozent. Aus Ruhpolding wurde ab 14.45 Uhr auch die entsprechende Disziplin der Männer gesendet, wodurch man sich auf 4,82 Millionen Interessenten sowie 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige steigerte. Nun wurden erfolgreiche Sehbeteiligungen von 18,4 und 20,7 Prozent verzeichnet.Bei RTL steigerte sich am Vorabend die neue Backshowin der zweiten Woche auf 1,47 Millionen Zuschauern sowie 0,46 Millionen Umworbene. Insgesamt entsprach dies mauen Marktanteilen von 5,7 und 7,9 Prozent. Genau wie in der vorherigen Woche schalteten 1,41 Millionen Neugierige in Sat.1 fürein. Dies glich einem soliden Marktanteil von 5,6 Prozent. Die 0,40 Millionen Werberelevanten verschlechterten sich auf passable 6,9 Prozent.