Primetime-Check

Wie lief es für «Die Geissens» in Woche drei? Brillierte «Nord Nord Mord» im ZDF? Was hatte der Sat.1-Film dem entgegenzusetzen?

Das ZDF räumte mit dem neuesten-Film „Sievers und das mörderische Türkis“ ab. Insgesamt 10,32 Millionen wollten den Krimi sehen, was einem Marktanteil von 33,1 Prozent entsprach. Mit 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 12,3 Prozent war man auch in dieser Gruppe erfolgreich. Dasverbuchte im Anschluss noch eine Reichweite von 5,30 Millionen sowie Marktanteile von 20,0 respektive 10,8 Prozent. Den Filmsahen ab 22:15 Uhr noch 2,48 Millionen. Daraus generierte der Mainzer Sender Einschaltquoten von 15,7 und 6,1 Prozent.Das Erste setzte zu Beginn des Abends aufund informierte mit der 30-minütigen Sendung 3,30 Millionen Zuschauer.sahen danach noch 2,72 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt verbuchte die blaue Eins 10,4 und 9,0 Prozent, bei den Jüngeren standen 13,1 und 8,7 Prozent zu Buche. Diewurden von 2,59 Millionen Zuschauern geschaut, Marktanteile von 11,0 beziehungsweise 9,2 Prozent waren die Folge.In Sat.1 gab es den Filmzu sehen. Es interessierten sich 1,27 Millionen Zuschauer für den mit Sarah Engels besetzten Film, womit der Bällchensender 4,3 Prozent markierte. In der Zielgruppe waren mit 0,58 Millionen Umworbenen 8,0 Prozent möglich. RTL setzte auf die zweite-Ausgabe und unterhielt damit 2,05 Millionen. Es wurden Quoten von 7,9 Prozent bei allen und 9,7 Prozent bei den Werberelevanten eingefahren.Bei ProSieben sorgten die zahlreichen US-Sitcoms für unterdurchschnittliche Werte.verfolgten 0,93 Millionen Seher,wollten danach 0,76 Millionen sehen. Die Marktanteile lagen bei 2,9 und 2,4 Prozent. In der Zielgruppe ergatterte man Reichweiten von 0,59 und 0,57 Millionen sowie Sehbeteiligungen von 7,9 und 7,5 Prozent.verfolgten ab 21:10 Uhr 0,57 und 0,55 Millionen. Die Zielgruppenwerte sanken auf 6,1 und 6,2 Prozent.brachte es um 22:07 Uhr auf 400.000 Zuschauer ab drei Jahren und 6,1 Prozent.Kabel Eins setzte währenddessen aufund heimste ein 1,01-millionenköpfiges Publikum ein. Der Sylvester-Stallone-Film markierte Quoten von 3,5 Prozent bei allen und 5,3 Prozent bei den Umworbenen. Zwei-Folgen sorgten bei VOX für 1,29 und 0,80 Millionen Zuschauer und Zielgruppenmarktanteile von ordentlichen 7,9 und 7,7 Prozent. Bei RTLZWEI räumtenab und brachten es auf Reichweiten von 0,80 und 0,93 Millionen. Mit 0,50 und 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte die Millionärs-Familie starke 6,6 und 8,1 Prozent.