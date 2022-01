«Das große Deutschland-Quiz» soll mit Heinrich weitergehen

TV-News

2021 stand Sabine Heinrich erstmals für «Das große Deutschland-Quiz» vor der Kamera. Nun soll es laut ZDF weitere Episoden mit der Moderatorin geben.

Eine gute Quiz-Show hängt zu einem großen Teil von einer starken und charmanten Moderation ab. Sabine Heinrich gab 2021 in der ZDF-Showihr Debüt beim Zweiten und der Auftrag soll keine Eintagsfliege bleiben. Gegenüber dem Branchendienst DWDL bestätigte der Sender jüngst, dass Heinrich auch 2022 wieder vor den Mainzer Kameras stehen wird.Von einer Sendersprecherin erhielt DWDL folgendes Statement: "Für 2022 sind aktuell zwei Primetime-Ausgaben von «Das große Deutschland-Quiz» geplant. Darüber hinaus sind wir mit Sabine Heinrich im Gespräch zu weiteren Ideen und Formaten." Mit dieser Art der Ausstrahlungen ist Heinrich aus dem letzten Jahr vertraut, sie moderierte zwei Primetime-Ausgaben der Show und weitere Episoden am Vorabend.Zuletzt stand Heinrich in einer der erwähnten Primetime-Ausgaben vor 3,14 Millionen Zuschauern (25. September 2021) und 0,57 Millionen jüngeren Zuschauern. Beide Werte stellten für die Show Rekorde dar. In puncto Marktanteil erreichte das Format insgesamt einen Anteil von 12,8 Prozent am TV-Markt und war bei den jüngeren Zuschauern mit 10,0 Prozent erstmals knapp zweistellig. Das Zusammenspiel zwischen Heinrich und dem Quiz scheint also zu funktionieren. Wann es mit neuen Ausgaben weitergehen soll ist noch unklar.