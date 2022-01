Deutschland weiter im Handball-Fieber

Quotennews

Im Anschluss war eine neue Ausgabe von «Die Rosenheim-Cops» eingeplant. Auch diese lief spitze.

Für Serien-Fans war der Dienstag verwirrend: Das Erste setzte auf den DFB-Pokal, im ZDF mussten sich die «Rosenheim-Cops» hinten anstellen. Denn: Die Mainzer Fernsehstation setzte auf das Gruppenspiel bei der Handball-EM. Die bisherigen Partien waren ein voller Erfolg: Der 33:29-Sieg gegen Belarus sahen am Freitag 3,60 Millionen, am Sonntag waren 5,11 Millionen gegen Österreich (34:29) dabei.Am Dienstag um 18.00 Uhr musste das Team von Alfred Gislason gegen Polen antreten. Erneut spielte man in Bratislava und konnte sich über ein 30:23 (14:11) freuen. 5,04 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 21,3 Prozent. Während man am Freitag und Sonntag auf 14,9 und 19,6 Prozent Marktanteil kam, sorgte man nun für 21,3 Prozent. Die Reichweite bei den jungen Menschen lief mit 1,03 Millionen ebenfalls gut (20,1%). Die nächste Partie findet am 20. Januar gegen Spanien statt.Erst um 19.50 Uhr startetein ein neues Abenteuer. „Der entführte Bulle“ verzeichnete eine Reichweite von 4,52 Millionen Zuschauer, die Episode aus der Feder von Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack holte einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern begeisterten Dieter Fischer und Sophie Melbinger 0,48 Millionen, der Marktanteil lag nun bei 6,3 Prozent.