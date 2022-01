Formsache: Drei «Star Trek»-Serien verlängert

US-Fernsehen

Das Format «Star Trek: Discovery» wird eine fünfte Runde bekommen.

Derzeit möchte ViacomCBS seinen Streamingdienst Paramount+ international ausrollen. Eine Absetzung seiner «Star Trek»-Serien wäre deshalb eher kontraproduktiv, weshalb man drei Formate verlängerte.bekommt eine fünfte Staffel. Die vierte Runde wird erst am 10. Februar bei dem Streamingdienst starten.Die Animationsseriewurde für eine vierte Staffel verlängert, die dritte Runde der Komödie startet noch in diesem Sommer. Vonist noch keine Episode ausgestrahlt worden, los geht es erst am 5. Mai 2022. Dennoch können sich die Fans auf eine zweite Runde freuen.kehrt am 3. März zurück,wird seit 6. Januar gezeigt."Vor vier Jahren haben wir versprochen, «Star Trek» zu etwas zu machen, was es noch nie zuvor gegeben hat, und dank der unglaublich harten Arbeit unserer vielen talentierten Showrunner, Autoren und Regisseure sowie der außergewöhnlichen Unterstützung von CBS Studios und Paramount+ halten wir unser Wort", sagte Alex Kurtzman, der die «Star Trek»-Fernsehserie für CBS Studios leitet. "Jetzt sind unsere aktuellen Shows für die Zukunft gerüstet, während wir daran arbeiten, die nächste Programmphase von «Trek» für die kommenden Jahre aufzubauen."