ARD ändert Design des Red Button Teasers

Vermischtes

Seit Dienstag erscheint der Red Button Teaser der ARD Startleiste in einem neuen Design. Durch Grafiken und Texte soll die Hinweis-Tafel noch aufmerksamkeitsstärker platziert werden.

Besitzer von Smart-TVs oder HbbTV-fähigen Set-Top-Boxen sind vertraut mit dem Red Button Teaser der beim Fernsehschauen bei den meisten Programm am Bildschirmrand erscheint, um auf weitere Inhalte in etwaigen Mediatheken aufmerksam zu machen. Auch die ARD verwendet die Technik, um die Zuschauer zu On-Demand-Inhalten zu locken und lotsen. Seit Dienstag, 18. Januar, erscheint die kleine Hinweistafel im ARD-Programm in einem neuen, bildstärkeren Design.Durch die Verwendung von Grafiken und Texten sollen die Hinweistafeln noch aufmerksamkeitsstärker in Szene gesetzt werden. Dabei kann sich die Gestaltung der Teaser in Größe, Maß, Format und Position unterscheiden. „Es gibt sie in klein und dezent bis großformatig und aufmerksamkeitsstark – je nachdem welche Ausführung zum anzukündigenden Programminhalt am besten passt“, teilt die ARD mit.Darüber hinaus kann der Red Button auf der Fernbedienung um einen Teaser erweitert werden, um besonders interessante ARD-Programme herauszustellen und auf spezielle Sendungen aufmerksam zu machen. Die Nutzung des Red Button Teaser sei für das Publikum besonders praktisch, denn „damit können zusätzliche Inhalte ganz bequem angesteuert werden. Möglich macht das der gelbe Button: Mit der Funktion ‚Jetzt ansehen‘ kann ein weiterer Programminhalt direkt auf der Bildschirmebene gestartet werden“, heißt es in einer Mitteilung. Auch bei den neuen Red Button Teasern gibt es weiterhin die Replay-Funktion „Sendung neu starten“, mit der aus dem Live-Programm heraus die laufende Sendung von Beginn an neu gestartet werden kann.