Maja Weber moderiert ab sofort für phoenix

Köpfe

Ihren ersten Einsatz als «phoenix der tag»-Moderatorin hat die Fernsehjournalistin bereits in der kommenden Woche.

Der Nachrichtensender phoenix hat sein Moderatoren-Team mit einer neuen Personalie verstärkt. Die Journalistin und Moderatorin Maja Weber wird ab Montag, 24. Januar, regelmäßig die Sendungmoderieren, die jeweils um 17:30 Uhr und 23:00 Uhr gesendet wird. Weber kommt vom ZDF , wo sie seit 2016 Nachrichtensendungen «heute» und «heute Xpress» präsentiert hat.Darüber hinaus war Maja Weber auch als Autorin für die ZDF-Sendung «terra Xpress» tätig. Seit 2018 engagiert sie sich mit der Reporterfabrik, Correctiv.org, an Schulen zum Thema Medienkompetenz. Zuvor arbeitete sie als Autorin für das Medienmagazin «ZAPP» sowie in Straßburg als Reporterin beim «arte Journal».Ihre Karriere begann Weber mit einem Volontariat bei der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, außerdem volontierte sie beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Zuvor studierte sie Romanistik und Europäische Studien in Paris und Osnabrück. Sie spricht Serbokroatisch, Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch.