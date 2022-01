«Das große Promibacken» verbrennt sich die Finger

Quotennews

Das Comeback in der Primetime war vergangene Woche gut - eine Woche später machen die Zahlen jedoch Sorgen. Was passiert beim großen «Promibacken»?

In der letzten Woche startete Sat.1 die Shownach fast einem Jahr neu in der Primetime, 2021 gab es sechs Ausgaben der Show mit Enie van de Meiklokjes um 20:15 Uhr und fünf dieser sechs Episoden sicherten sich mehr als 2 Millionen Zuschauer. Ein Detail der Statistik, das man beim Bällchensender sicherlich nicht unbedingt verlieren möchte. Doch wie im Vorjahr fällt die zweite Ausgabe der Show unter eben diese 2-Millionen-Marke. Sorgen wird sich der Sender anhand der gestrigen Konkurrenz jedoch keine machen müssen.Genauer: Gestern wollten 1,93 Millionen Menschen ab drei Jahren «Das große Promibacken» sehen, womit die Show im Vergleich der Vorwoche rund 0,1 Millionen Zuschauer verlor. Der Marktanteil von 7,1 Prozent überrascht hier wenig und ist ebenfalls niedriger als der in der Vorwoche. Gleiches spielt sich bei den Zahlen der Zielgruppe ab: Hier wollten gestern 0,74 Millionen Umworbene dem Programm folgen, während es in der Vorwoche noch 0,75 Millionen waren. Der Marktanteil stieg hier sogar von 11,0 Prozent auf 11,2 Prozent.Ebenfalls mit fallenden Zahlen hat die RTLZWEI-Showzu kämpfen, zumindest bis zur Vorwoche. Am 05. Januar startete die Großfamilie mit neuen Folgen vor bis zu 0,91 Millionen Zuschauern, letzte Woche wollten bereits "nur noch" bis zu 0,79 Millionen Zuschauer hinsehen. Gestern stieg das Interesse wieder auf 0,88 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg damit auf 2,9 Prozent, während es mit 0,41 Millionen Zuschauern in der Zielgruppe zu 5,6 Prozent Anteil an diesem Markt reichte. Nun fiel jedoch die zweite Episode des Abends mit 0,85 Millionen Zuschauern, 0,37 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und den Marktanteilen von insgesamt 3,0 Prozent und 5,2 Prozent am jüngeren Markt etwas ab.