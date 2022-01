«Discovery» und «Picard»: Tele 5 sichert sich Free-TV-Rechte der «Star Trek»-Serien

TV-News

«Star Trek: Discovery» soll noch in diesem Frühjahr seine Free-TV-Premiere beim Discovery-Sender feiern. Nachdem RTLZWEI «Star Trek: Picard» ausgestrahlt hat, wird Tele 5 auch diese Realverfilmung ausstrahlen.

Die Reise vongeht weiter. Im November verschwand hierzulande die Serie aus dem Hause ViacomCBS noch vom Streamingdienst Netflix, wenige Tage später folgte die Nachricht, dass die vier «Discovery»-Staffeln beim hauseigenen Dienst Pluto TV vertrieben werden ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat sich der Discovery-Sender Tele 5 die Rechte an den ersten beiden Staffeln der Serie gesichert und will sie noch im Frühjahr 2022 erstmals im Free-TV-Premiere ausstrahlen. Ein genauer Sendetermin steht allerdings noch nicht fest.Außerdem hat sich Tele 5 die Rechte angesichert und ist damit bereits der zweite Sender, der die Reihe mit Sir Patrick Stewart zeigen wird. Erst vor einer Woche hatte sich auch RTLZWEI die Rechte an der Serie gesichert, die bislang eine Staffel umfasst und bereits eine zweite Staffel produziert sowie eine dritte Runde angekündigt ist. Während RTLZWEI «Picard» bereits im Februar zeigen wird, setzt Tele 5 auf eine Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.„Wir freuen uns außerordentlich über diese beiden Neuzugänge für unser Programm. Tele 5 ist das ‘Home of Sci-Fi’ im deutschen Free TV, dementsprechend stand die Akquise der beiden neuen «Star Trek»-Serien für uns ganz oben auf der Agenda. Beide Formate versprechen einen modernen, frischen Blick auf das Star Trek-Universum, aus dem Blickwinkel neuer als auch bereits bekannter Charaktere. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir uns nun auf eine neue Reise begeben – in Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“, erklärt Tele-5-Senderchef Alberto Horta.