«Showtime of my Life»: VOX ändert Sendestrategie

TV-News

Statt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zeigt VOX die Krebsvorsorge-Sendung an zwei Dienstagen Mitte und Ende Februar.

Während VOX im vergangenen Jahrnoch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Anfang Februar versendet hatte, hat die Kölner TV-Station die Ausstrahlung in diesem Jahr angepasst. Wie der Sender mit der roten Kugel nun angekündigt hat, wird man die «Men’s Night», in der die Männer blank ziehen, um für die Krebsvorsorge zu werben, am Dienstag, den 15. Februar, um 20:15 Uhr ausstrahlen. Die «Ladies Night» folgt dann eine Woche später am 22. Februar. 2021 zeigte VOX die beiden Teile an einem Montag und Dienstag, wobei die zweite Folge – damals noch die «Men’s Night» auf dem Quotenmarkt deutlich schwächer performte.Bereits Anfang Dezember hatte VOX verraten, welche Stars diesmal viel nackte Haut zeigen würden. Bei den Männern sind es Mickie Krause, Heiko Wasser, Jan Sosniok, Oli Petszokat, Pascal Hens, Michael Roth und Kim Tränka. Auf Frauenseite sorgen Susan Sideropoulos, Sabine Kaack, Lilly Becker, Sonya Kraus, Tanja Bülter, Nicole Jäger und Carolin Kotke für nackte Tatsachen. Urspünglich waren auch Sila Sahin-Radlinger und Benjamin Köhler angekündigt, sie nahmen auch an den Vorbereitungen an der Show teil, konnten aufgrund einer Corona-Infektion nicht an der Aufzeichnung des großen Show-Finals teilnehmen. Beide waren trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankt und befanden sich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung in Quarantäne. „Genau wie die beiden bedauern wir sehr, dass sie nach Wochen des harten Trainings nicht an der Performance teilnehmen konnten. Beide Kandidat:innen sind inzwischen wieder genesen“, teilte VOX in einem Statement mit.Begleitet werden beide Folgen von Gastgeber und DKMS-LIFE-Botschafter Guido Maria Kretschmer, «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi studiert mit beiden Gruppen ihre Tanzperformance ein. «Showtime of my Life» wird von Seapoint Productions produziert und basiert auf dem britischen Erfolgsformat und Emmy-Gewinner «The Real Full Monty». Für die 2021-Ausgaben interessierten sich 1,80 und 1,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe markierte VOX 8,8 und 7,3 Prozent.