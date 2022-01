Quotencheck

In der vergangenen Woche hat Das Erste die Serie ausgestrahlt. Die Einschaltquoten waren sehr schlecht.

Am 29. Juli 2021 startete der deutsch-französische Kultursender arte die Ausstrahlung der dänischen Fernsehserie «Wenn die Stille einkehrt», in der unter anderem Karen-Lise Mynster, Jacob Lohmann und Malin Crepin die Hauptrollen verkörperten. Die Produktion wurde im Februar 2020 beim dänischen Sender DR1 ausgestrahlt, «Når støvet har lagt sig» war kurze Zeit später auch beim schwedischen Fernsehen und beim Streamingdienst SVT Play zu sehen.Die Serie von Ida Maria Rydén und Dorte Warnøe Høgh fand auch den Weg ins Erste. Die Ausstrahlung erfolgte vermutlich, damit das Format weiterhin in der Mediathek zur Verfügung stehen kann. Die Reihe, die das Leben von acht verschiedenen Personen in der Zeit vor, während und nach einem Anschlag in einem Kopenhagener Restaurant behandelt, startete am Freitag, den 14. Januar, um 23.45 Uhr. 0,50 Millionen Zuschauer verfolgten die erste Episode, die auf einen Marktanteil von 4,4 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 90.000 Menschen gezählt, sodass ein Marktanteil von 3,2 Prozent erzielt wurde.Um 00.40 Uhr erzielte die zweite Ausgabe 0,21 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 3,2 Prozent. Nur noch 0,04 Millionen junge Menschen waren mit von der Partie, der Marktanteil sank auf schreckliche 2,2 Prozent. Das Erste machte weiter: Um 01.35 Uhr wollten 0,16 Millionen Zuschauer die dritte Folge sehen, die auf 3,7 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,02 Millionen jungen Zuschauern verbuchte man 1,6 Prozent.In der Nacht zu Samstag setzte Das Erste auf zwei weitere Geschichten, die nur noch 0,10 und 0,09 Millionen Zuschauer holten. Bei den jungen Zusehern wurden nur noch 10.000 Menschen gemessen. Die Marktanteile bei den jungen Leuten sanken auf 1,4 und 0,6 Prozent.Die Serie mit einer fortlaufenden Handlung wurde in der Nacht zum Sonntag um 00.01 Uhr fortgesetzt. 0,35 Millionen Zuschauer waren dabei, das bedeutete einen schrecklichen Marktanteil von 2,9 Prozent. Es waren nur 20.000 junge Zuschauer dabei, die blaue Eins startete mit schrecklichen 0,6 Prozent in die zweite Ausstrahlungsnacht. Episode zwei erzielte 0,22 Millionen Zuschauer und holte 0,01 Millionen junge Menschen vor die Fernsehschirme. Der Marktanteil krachte auf 0,4 Prozent. Die letzten zwei Geschichten erreichten gar keine Menschen mehr, die zwischen 14 und 49 Jahre alt waren.Die Ausstrahlungswerte von «Wenn die Stille einkehrt» waren sehr schrecklich. Nur 0,20 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, Das Erste verbuchte einen Marktanteil von 3,4 Prozent. Für die dänische Serie, die mitten in der Nacht ausgestrahlt wurde, nahmen sich nur 0,02 Millionen junge Zuseher Zeit, die einen furchtbaren Marktanteil von 1,2 Prozent ausmachten.