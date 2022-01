«Il Cacciatore»: MagentaTV zeigt dritte Staffe der Anti-Mafia-Serie

TV-News

Außerdem startet noch in diesem Monat der mit Sean Bean besetzte Dreiteiler «Time» in der Megathek. Von «Herr Raue reist!» gibt es im Februar Köstlichkeiten aus der spanischen Hauptstadt.

Der TV-Dienst der Deutschen Telekom, MagentaTV, hat fiktionalen Nachschub für den On-Demand-Service Megathek angekündigt. Ab dem 17. Februar geht die auf dem Buch „Cacciatore di Mafiosi“ des italienischen Richters Alfonso Sabella basierende Seriein die dritte Staffel. Alle Folgen der italienische Anti-Mafia-Serie stehen dann zum Abruf zur Verfügung.In der dritten Staffel von «Il Cacciatore» gelangt Saverio Barone (Francesco Montanari) im Zuge seiner Jagd zu persönlicher Reife und Erkenntnis. Denn noch nie stand für den Anti-Mafia-Staatsanwalt so viel auf dem Spiel: Der letzte der Corleonesi, Vito Vitale (Paolo Ricca), hat geschworen, ihn zu töten. Saverio weiß, dass er an einem Scheideweg steht: Entweder opfert er seine Liebe und seine Familie, um den Aufstieg einer neuen Mafia zu verhindern, oder er akzeptiert, dass diese Herkulesaufgabe ihn zu keinem besseren Menschen machen wird. Auf diese Weise setzt er nämlich auch die Beziehung zu seiner Tochter aufs Spiel.Darüber hinaus folgt am 24. Februar eine neue Ausgabe von, die den Zwei-Sterne-Koch Tim Raue nach Madrid führt, wo er typisch madrilenisches Frühstück genießt sowie Restaurants und Fachgeschäfte besucht. In der Doppelfolge speist er zudem in den Tapasbars der berühmten Calle de la Victoria. Mit einer spanischen Familie bereitet er außerdem eine Paella über offenem Feuer zu.Bereits ab dem 27. Januar stehen alle drei Folgen von, ein Gefängnisdrama besetzt mit Sean Bean, zum flexiblen Abruf in der Megathek bereit. Eric (Stephen Graham) ist Gefängniswärter und stets bemüht, die ihm anvertrauten Menschen zu schützen. Als einer der Insassen diese Schwäche erkennt, steht Eric vor einer unmöglichen Wahl. Er muss sich zwischen seinen Prinzipien und der Liebe zu seiner Familie entscheiden. Auch Neuhäftling Mark (Sean Bean) wird im Gefängnis mit Gewalt und Drohungen konfrontiert. Dabei plagen ihn ohnehin die Schuldgefühle des Verbrechens, das ihn erst in Haft brachte.