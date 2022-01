Sat.1-Rankingshow geht neben «Murmel Mania» unter

Quotennews

Chris Talls Show wanderte vom Dienstag auf den Freitag und fuhr zum Auftakt der neuen Staffel das bisher zweitbeste Ergebnis ein.



RTL zeigte zum Auftakt der Primetime den Start der zweiten Staffel von. Chris Talls Format rutschte somit vom Dienstag auf den Freitag und bildete somit das Vorprogramm zum Dschungelcamp. Verona Pooth, Wigald Boning und Osan Yaran traten an, um bis zu 145.000 Euro für einen guten Zweck zu ergattern, während Frank Buschmann kommentierte. Die bislang erfolgreichste Ausgabe war die allererste im Mai mit insgesamt 2,63 Millionen Zuschauern sowie 1,18 Millionen Jüngeren.Diesen Bestwert übertraf die gestrige Ausgabe zwar nicht, allerdings lag man mit 2,48 Millionen Interessenten vor den restlichen drei Folgen und stellte somit den zweitbesten Wert auf. Der Sender brachte es somit auf einen soliden Marktanteil von 8,2 Prozent und überholte zur Primetime das restliche private Programm. 1,03 Millionen Umworbene ließen sich zudem zum Einschalten bewegen, was eine hohe Sehbeteiligung von 14,8 Prozent bedeutete. Dieser Wert war zudem der bislang stärkste überhaupt.Mitwar eine neue Rankingshow in Sat.1 zu sehen. Allerdings ging das Programm mit lediglich 0,88 Millionen Neugierigen regelrecht unter. Mit schwachen 2,9 Prozent Marktanteil konnte der Sender nicht zufrieden sein. Die 0,25 Millionen Werberelevanten kamen ebenfalls nicht über mickrige 3,5 Prozent Marktanteil hinaus.steigerte sich anschließend mit 0,32 Millionen Fernsehenden auf maue 3,8 Prozent. Bei den 0,15 Millionen Jüngeren waren nun annehmbare 6,3 Prozent Marktanteil drin.