«White Lotus» wird in Sizilien spielen

US-Fernsehen

Erneut wird in einem Four Seasons Hotel gedreht.

Die zweite Staffel vonkönnte schneller kommen als viele glauben. Mike Whites Serie nimmt inzwischen Formen an. Ein Informant sagte, dass wieder ein Four Seasons Hotel für die fiktive Luxushotelkette White Lotus dienen soll. Man hat das Hotel auf dem exklusiven sizilianischen Ferienort Taormina gewählt.In Staffel zwei der düsteren Komödie werden Michael Imperioli und Aubrey Plaza neben den kürzlich angekündigten Darstellern F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco und Haley Lu Richardson zu sehen sein. Jennifer Coolidge, Fan-Liebling aus Staffel eins, die die trauernde Erbin Tanya McQuoid spielte, wird auch in Staffel 2 zurückkehren."Ich war ein Fan von Staffel eins, aber was noch wichtiger ist, ich war ein großer Mike White Fan. Deshalb freue ich mich sehr darauf, mit ihm zu arbeiten", sagte Plaza. "Ich fühle mich sehr geehrt, bei dieser Fernsehserie dabei zu sein, und ich hoffe, dass ich nicht alle enttäusche. Es scheint, als ob jeder diese Serie gesehen hat."