Netflix plant «Chicken Run»-Sequel

England

Unterdessen möchte die BBC ein Wallace & Gromit-Film.

Die beliebten Aardman-Figuren Wallace und Gromit kehren in einem neuen BBC- und Netflix-Film zurück und Ginger und Rocky aus(2000) in einem Netflix-Sequel. «Wallace & Gromit», die britische Stop-Motion-Comedy-Reihe von Nick Park von Aardman Animations, handelt von Wallace, einem exzentrischen, käseliebenden Erfinder, und seinem Begleiter Gromit, einem stummen Hund.Dies wird der erste «Wallace & Gromit»-Film seit dem BAFTA-prämierten und Oscar-nominierten «A Matter of Loaf and Death» von 2008 sein. Regie führen Park und Merlin Crossingham (Creative Director der «Wallace & Gromit»-Franchise und Animationsregisseur, «Early Man»), das Drehbuch stammt von Park und Mark Burton («Madagascar»). Produziert wird der Film von Claire Jennings («Coraline»).Charlotte Moore, BBC Chief Content Officer, sagte: "Es ist unglaublich aufregend, das britische Publikum in ein neues Abenteuer mit «Wallace & Gromit» zu entführen und unsere langjährige Zusammenarbeit mit Aardman und Nick Park nach dem Erfolg von «Shaun das Schaf» zu Weihnachten fortzusetzen." Der Film ist für die Weihnachtsferien 2024 geplant und wird in Großbritannien auf BBC und im Rest der Welt auf Netflix ausgestrahlt. Unterdessen geht der «Chicken Run»-Film im Jahr 2023 bei Netflix on air.