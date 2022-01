«Upload» kehrt im März zu Prime Video zurück

Vermischtes

Fast zwei Jahre nach der ersten Staffel veröffentlicht Amazon Prime Video sieben neue Episoden der Comedy-Serie von Greg Daniels («Parks and Recreation»,«The Office»).

Im Mai 2020 erblickte die Science-Fiction-Comedybei Amazon Prime Video das Licht der Welt und wurde noch im gleichen Monat für eine zweite Runde verlängert. Vor einem Jahr fanden die viermonatigen Dreharbeiten für Staffel zwei statt, die im April abgeschlossen wurden. Nun hat der Streamingdienst des Versandhändlers für den 11. März die Rückkehr angekündigt. Die neue Staffel wird aus sieben Episoden bestehen und auf einen Schlag zur Verfügung gestellt.«Upload» spielt in einer fortgeschrittenen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Lebensmittelgeschäfte die Norm sind. Es ist sogar möglich, sich in ein virtuelles Leben nach dem Tod „hochladen" zu lassen. In der zweiten Staffel steht Nathan an einem Scheideweg in seinem Leben (nach dem Tod). Seine Freundin Ingrid ist unerwartet nach Lakeview gekommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu Nathan wieder zu vertiefen. Doch sein Herz sehnt sich insgeheim immer noch nach seinem Kundenservice-Engel Nora. Währenddessen ist Nora von der Bildfläche verschwunden und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe "The Ludds" eingelassen. Amazon verspricht für die neue Folgen „innovative Konzepte aus der nahen Zukunft“, darunter Lakeviews neuestes digitales In-App-Babyprogramm namens "Prototykes" und andere satirische Einblicke in den technologischen Fortschritt und die bevorstehenden Kopfschmerzen.Serienschöpfer Greg Daniels («Parks and Recreation»,«The Office») fungiert neben Howard Klein auch als Executive Producer. Der Cast setzt sich zusammen aus Robbie Amell als Nathan, Andy Allo als Nora, Kevin Bigley als Luke, Allegra Edwards als Ingrid, Zainab Johnson als Aleesha, Owen Daniels als A.I. Guy, and Josh Banday as “Ivan” und Andrea Rosen als Lucy.