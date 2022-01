«I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» mit Quoten-Problemen

International

Sowohl die australische Version als auch die britische Ausgabe haben im zweiten Pandemie-Jahr zu kämpfen. Wie stehen die Zeichen für die deutsche Version?

Im vergangenen Jahr enttäuschte RTL seine «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Fans mit einer Tiny-House-Version, die nicht zünden wollte. Aufgrund der Pandemie wurde der große Ausflug nach Australien abgesagt, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich generierten deutlich geringere Reichweiten. Da die Stars in Deutschland blieben, war das Camp frei – und die Australier konnten ihre Show in den heimischen Büschen austragen.Chris Brown und Julia Morris, die seit Jahren die australische Version von «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» moderieren, cancelten ebenfalls ihre Tickets und reisten nach Dungay im Staat New South Wales. Der Betriebsausflug erreichte im vergangenen Jahr im Durchschnitt 0,73 Millionen Fernsehzuschauer, der Sender Channel 10 ist mit diesen Werten zufrieden. Aktuell läuft die achte Staffel, die allerdings nur noch 0,61 Millionen Zuseher anlockt. Die ersten 14 Episoden aus dem Jahr 2021 holten 0,76 Millionen Zuseher. Vor der Pandemie schalteten 0,72 Millionen Australier ein.Auch in Großbritannien ist Ernüchterung eingetreten. Als Anthony McPartlin und Declan Donnelly (Ant & Dec) noch in Australien verweilten, erzielte das Camp 10,59 Millionen Zuschauer. Aufgrund der Pandemie zog man im November 2020 auf Gwrych Castle in Wales und verbuchte mit den drei Wochen 11,05 Millionen Zuschauer. ITV und die Produktionsfirma feierten einen großen Erfolg und bestärkten sich damit, dass sie künftig aus Großbritannien senden können.Die 21. Staffel von «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» startete am 21. November 2021 mit fantastischen 11,06 Millionen Zuschauer. Doch nach wenigen Tagen war das Interesse schnell vorbei, die Reichweiten stürzten ab. Woran könnte dies gelegen haben? ITV sendete die Staffel bis Mitte Dezember. Im Durchschnitt wollten nur 7,59 Millionen Zuschauer die neuen Folgen sehen.Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sind ab Freitagabend bei RTL zu sehen. Die neue Staffel, die wieder außerhalb der Zivilisation stattfindet, wird in der Nähe des Kruger National Parks in Südafrika aufgezeichnet. Als sehr wahrscheinlich gilt: Die Reichweiten werden in diesem Jahr bröckeln, denn die Reality-Show wird werktags um 23.10 Uhr vom zehn-minütigen «RTL Direkt» unterbrochen. Dennoch dürfte RTL die 2,48 Millionen Zuschauer aus der Tiny-House-Staffel übertreffen.