Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Nord bei Nordwest» im Ersten? Punktete RTLZWEI mit seiner Reeperbahn-Doku?

6,34 Millionen Fernsehzuschauer wollten am Donnerstag um 20.25 Uhr den regulären Start der neuen-Staffel sehen. Das Format mit Hans Sigl sicherte sich 20,8 Prozent bei den ab 3-Jährigen und 13,2 Prozent bei den jungen Zuschauern. Dasbrachte es im Anschluss noch auf 4,50 Millionen und 18,3 Prozent. Das Format fuhr 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.Derzum Missbrauchsgutachten bewegte die Deutschen. 6,08 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr ein, der Marktanteil lag bei 20,0 Prozent. Mit 0,98 Millionen jungen Zuschauern ergatterte man 14,6 Prozent. Das Erste setzte danach auf „Wilde Hunde“ von. Der Krimi erreichte 8,02 Millionen Zuschauer und verbuchte 26,3 Prozent bei allen sowie 10,3 Prozent beim jungen Publikum. Mitundwurden 4,41 sowie 2,67 Millionen Zuschauer generiert, die Marktanteile lagen bei 17,5 und 13,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,0 und 7,8 Prozent ermittelt.Bei Sat.1 holtenund0,81 sowie 0,30 Millionen Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 6,3 sowie 3,5 Prozent. RTL schickteauf Sendung, die Free-TV-Premiere sorgte für 1,60 Millionen Zuschauer und mäßige 9,6 Prozent in der Zielgruppe.brachte ProSieben 1,23 Millionen Zuseher, bei den Umworbenen standen acht Prozent auf dem Zettel.undfüllten das RTLZWEI-Programm, das von 0,62 und 0,55 Millionen Menschen verfolgt wurde. Bei den Umworbenen wurden 5,4 sowie 6,7 Prozent ermittelt. Bei Kabel Eins schnappte sich0,51 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent bei den Umworbenen. Die Spielfilmeundführten 1,62 sowie 1,19 Millionen Zuschauer zu VOX, der Sender erzielte fabelhafte 9,6 respektive 10,3 Prozent Marktanteil.