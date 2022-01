Handball EM: Niederlage unter fünf Millionen Zuschauer

Quotennews

Dennoch: Die Partie gegen Spanien lockte viele Zuschauer ins Erste. Danach punktete auch «Nord bei Nordwest».

Mit der 15. Handball-Europameisterschaft, die derzeit in Ungarn und Slowakei ausgetragen wird, haben Das Erste und das ZDF ein heißes Eisen im Feuer. Das deutsche Team, unter der Leitung von Alfreð Gíslason, siegte in den drei Spielen der Vorrunde. Gegen Spanien musste man auf zahlreiche Mitspieler verzichten, die aufgrund einer Corona-Erkrankung ausfielen. Die Partie endete mit 23:29 für die Katalanen.Das Spiel, das um 18.00 Uhr startete, wollten 4,31 Millionen Fernsehzuschauer sehen. Die vorherigen zwei Übertragungen sicherten den Fernsehsendern knapp über fünf Millionen Zuschauer. Am Donnerstag erzielte die Sendung mit Reporter Florian Naß und Experte Dominik Klein 19,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen verbuchte die Veranstaltung aus Bratislava 0,82 Millionen Zuseher und 18,1 Prozent.Im Januar 2021 erreichteüber zehn Millionen Zuschauer, vorherige Woche waren 8,88 Millionen Zuschauer dabei. Nun sicherte sich der Film „Wilde Hunde“ 8,02 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 26,3 Prozent ein. Bei den jungen Zuschauern verzeichnete die Sendung 0,70 Millionen Zuschauer, die Produktion mit Jana Klinge und Hinnerk Schönemann fuhr 10,3 Prozent Marktanteil ein.