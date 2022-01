«Der Bergdoktor» startet erfolgreich

Quotennews

Nach dem Winter-Special laufen ab sofort sieben neue Folgen am Donnerstag.

Der Start der neuen-Episoden war vorherige Woche ein voller Erfolg. Das 90-minütige Winterspecial generierte 6,56 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von starken 21,3 Prozent. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen war das Format mit 0,82 Millionen Zusehern und 11,4 Prozent erfolgreich. Am Donnerstag startete die reguläre Staffel, die ebenfalls mächtige Quoten vorweisen konnte.„Scheinwelten“ hieß die Episode, die Philipp Roth schrieb und Axel Barth umsetzte. In dieser Geschichte haderte Martin Gruber, da Franziska kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes nach New York gehen wird. Ist die Entscheidung richtig? Dies wollten sich 6,34 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, die Serie mit Hans Sigl sicherte sich nun einen Marktanteil von starken 20,8 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 0,90 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 13,2 Prozent. Die Serie war das dritterfolgreichste Format bei den 14- bis 49-Jährigen, nur der ARD-Brennpunkt (0,98 Mio.) und die «Tagesschau» (1,48 Mio.) lockten mehr junge Leute an.Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, war neben der Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, zu Gast bei. Die Sendung mit dem Thema „Mit Omikron leben – Konzept oder Kapitulation?“ wollten sich 2,92 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,37 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 9,6 Prozent.