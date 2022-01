RTL setzt «Take Me Out» mit Jan Köppen fort

TV-News

Insgesamt acht neue Folgen wird der Kölner Sender am späten Samstagabend ausstrahlen.

RTL hält vorerst weiter an Jan Köppen als-Moderator fest, obwohl dieser die großen Fußstapfen von Ralf Schmitz, der zu Sat.1 gewechselt ist, bislang noch nicht füllen konnte. Die erste Staffel mit neuer Besetzung verfolgten im Schnitt nur 0,99 Millionen Zuschauer, die für einen Marktanteil von 4,9 Prozent sorgten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren fuhr man 0,43 Millionen ein, der Marktanteil enttäuschte mit nur acht Prozent. Mit Schmitz als Moderator waren Zielgruppenquoten um die 20 Prozent möglich, teilweise sogar weit darüber.Köppen dürfte allerdings nicht der Hauptschuldige am Quotentief der langjährigen Datingshow sein, denn vor allem enttäuschte im Herbst der Vorlauf am Samstagabend. «Das Supertalent», das ohne Dieter Bohlen neu aufgelegt wurde, brachte es zur besten Sendezeit nur auf 1,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe reichte es nur zu miserablen 7,7 Prozent Marktanteil. Köppen darf sich ab dem 12. Februar in acht neuen Folgen beweisen.Fortan bildet «Deutschland sucht den Superstar» den Lead-In von «Take Me Out». Die Castingshow wurde ebenfalls runderneuert. Die Jury besteht diesmal aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad. Die 19. «DSDS»-Staffel startet bereits an diesem Samstag, 22. Januar, um 20:15 Uhr.