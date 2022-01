«Let the music play» löst «Buchstaben Battle» ab

TV-News

Außerdem setzt Sat.1 ab Februar jeden Freitag auf «Knallerkerle»-Wiederholungen.

Derzeit dientvor allem am Samstag als Sat.1-Programmfüller am Wochenende, ab dem 31. Januar kehrt die von Amiaz Habtu moderierte Quizshow am werktäglichen Vorabend wieder ins Programm zurück und wird auf dem 19:00-Uhr-Sendeplatz Ruth Moschner und das «Buchstaben Battle» ersetzen. Beim «Hit Quiz» treten drei Kandidaten in vier Spielrunden gegeneinander an. Dabei müssen sie von der Live-Band "Wolf & The Gang" gespielte Songs erkennen, die teilweise in stark abgeänderter Form zum Besten gegeben werden. Der beste Song-Wisser zieht ins Finale ein und hat darin die Chance auf bis zu 10.000 Euro.Im Herbst kamen die 40 Vorabend-Episoden auf eine durchschnittliche Reichweite von 0,57 Millionen Zuschauer, bei allen Zusehern wurden 2,8 Prozent Marktanteil generiert. Mit 0,22 Millionen Umworbenen ergatterte der Fernsehsender Sat.1 lediglich einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Hoffnung, dass es in Zukunft besser laufen könnte, gibt das Prominenten-Special Mitte November, als in der Zielgruppe immerhin gute 9,0 Prozent möglich waren.Außerdem hat Sat.1 die Rückkehr der Sketch-Comedyangekündigt. Alter Folgen sollen ab dem 11. Februar immer freitags ab 23:00 Uhr gezeigt werden. Der Bällchensender zeigt bis Mitternacht immer zwei Folgen, ehe ein «Knallerfrauen»-Doppel übernimmt.