«Dahoam is Dahoam»: Stirbt Tina den Serientod?

Soap-Check

In der kommenden Woche wird es bei der BR-Vorabendserie dramatisch. Sind die Tage von Anita Eichhorn am Set gezählt?

Im „Drei Könige“ wird die Uhr eines Gastes vermisst. Mia hatte die Uhr in den Kasten mit den Fundsachen gelegt, doch dort ist sie nicht mehr. Es stellt sich heraus, dass Jolina die Uhr geborgt hatte. Die Mädchen sind geschockt, als sie erfahren, dass die Uhr 50.000 Euro wert ist. Sara und Simon suchen gemeinsam eine Lösung für ihr Kinderproblem. Simon entdeckt das Thema: Social Freezing: Sara könnte jetzt Eizellen einfrieren und erst später Kinder bekommen. Sara ist erstmal interessiert. Zwischen Anke und Katrin fliegen die Fetzen. Darum will Katrin sich noch mehr um ihre Töchter kümmern und plant ein Pizza-Essen. Dabei kommen sich die drei endlich wieder näher. Amelie hat David anvertraut, dass sie ihr gesamtes Geld verloren hat, verlangt aber Stillschweigen von ihm. Doch als die aufgelöste Britta sich große Sorgen um Amelie macht, liefert David ihr die halbe Wahrheit. Tina wird Zeuge eines temperamentvollen Streites zwischen Carla und Leo um die Zubereitung der "richtigen" Carbonara. Das perfekte Paar?Um ihr Dessert zu verfeinern, macht sich Josie gemeinsam mit Paul auf die Suche nach einem Bergkraut, das auf einer bestimmten Alm wachsen soll. Da die beiden die Zeit vergessen, müssen sie die Nacht auf einer Almhütte verbringen. Als Josie nachts neben dem schlafenden Paul im Bett liegt, gerät sie in Versuchung. Ariane wird zur Befragung mit aufs Polizeirevier genommen, da bei ihr ein gefälschtes Testament von Robert gefunden wurde. Als sie zurückkehrt, kann sie Robert zwar davon überzeugen, dass sie unschuldig ist, doch in der Nacht wird dieser von einem bösen Traum heimgesucht. Vanessa beschließt, an ihrer Eifersucht zu arbeiten. Daraufhin bietet Michael ihr an, gemeinsam mit ihr zu meditieren. Währenddessen will Gerry zusammen mit Rosalie für Vanessa kochen, um sie wegen der verlorenen Meisterschaft aufzuheitern. Doch der Kochversuch missglückt. Shirin sucht hektisch alle Zeitungen mit ihrem Foto im Hotel zusammen und lässt sie verschwinden. Dennoch meldet sich die bestohlene Dame kurz darauf bei Erik, der Shirin daraufhin abmahnen muss. Und obendrein erreicht Shirin wenig später eine weitere Hiobsbotschaft.Als Margot sich vor Gerstl verletzlich zeigt, beteuert er ihr seine Liebe. Steht der Hochzeit nun nichts mehr im Wege? Um Volker bei seinem Überfall auffliegen zu lassen, machen Tina und Joschi gemeinsame Sache. Geht ihr Plan auch auf? Doch bei ihrer Aktion kommt es zu einem Schuss und Tina wird von einer Kugel getroffen.Nachdem sie sich weiter in ihr Lügennetz verstrickt hat, muss Britta befürchten, Robert ganz zu verlieren. Um das zu verhindern, braucht sie kreative Ideen. Beim Clip-Dreh zu ihrem Song geht Conor soweit es geht auf Abstand zu Nika, doch so wird der Clip öde, sodass Nika zu härteren Mitteln greift. Eva erkennt, dass ausgerechnet ihre Erzfeindin über die Rückgabe ihrer Zulassung entscheidet, und diese lässt Eva und Ute ihre Macht spüren.Henning wird trotz seines distanzierten Verhältnisses zu Yannick an ein altes Versprechen erinnert und will es endlich erfüllen. Als Deniz' Vorschlag für einen neuen Choreografen von Simone abgelehnt wird, fragt er sich, ob er noch seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Die Steinkamps wollen mit einem Werbe-Event verlorenes Terrain zurückerobern. Da haben sie ihre Rechnung aber ohne Caroline Albrecht gemacht.Emily will sich ablenken, doch Paul ist allgegenwärtig. Als er entgegen ihrer Abmachung im Concept Store aufkreuzt, macht sie ihrem Frust Luft. Doch auch Pauls Verletzung bricht sich Bahn. Um an die Fotos zu kommen, die Lauras Juwelenraub belegen würden, legt Laura kurzerhand einen Fahrstuhl im "Jeremias" lahm. Doch sie steckt länger im Aufzug fest als geplant. Laura bleibt keine andere Wahl, als erneut John einzuspannen.Jill, Dascha und Mo halten es nicht mehr aus. Sie wollen nicht länger dabei zusehen, wie Hannes weiter als Vergewaltiger bezichtigt und von den Mitstudenten gemobbt wird. Darum fassen sie den Plan, selbst aktiv zu werden. Sie wollen den wahren Täter, der Dascha überfallen hat, ausfindig machen. Jill will als erste ihre Idee in die Tat umsetzen und alle Jungenzimmer im Wohnheim nach Hinweisen durchsuchen. Alle drei sind davon überzeugt, dass sie in diesem Umfeld fündig werden müssten. Für sie steht fest: Der Schuldige lebt unter ihnen.Basti ist am Morgen voller Vorfreude, da heute in der Schule die Wahl zum Lehrer des Jahres ansteht. Als Titelverteidiger ist er sich seines Sieges schon sicher, doch als Tom ihm unerwartet den Triumph vor der Nase wegschnappt, fällt er aus allen Wolken. Immer mehr steigert er sich in die Niederlage rein und stellt sich auf einmal selbst komplett in Frage. Als Rick ihm dann auch noch wenig sensibel vorhält, ein Spießer zu sein, trifft er eine Entscheidung: Er will seinen Schülern beweisen, dass er ein mindestens genauso cooler Lehrer wie Tom sein kann. Passenderweise findet am Abend in der Schule eine Vorabi-Party statt. Bei dieser Gelegenheit lässt es Basti heftig krachen. Er übertreibt allerdings maßlos und kifft sogar mit seinen Schülern. Das Ganze endet schließlich in einem peinlichen Absturz auf dem Klo. Als die Schüler sich daraufhin ihren alten Basti zurückwünschen, kann er sich mit der Niederlage doch noch abfinden. Er erkennt gerührt, dass er sich als Lehrer nicht verstellen muss und seine Schüler ihn so gut finden, wie er wirklich ist.