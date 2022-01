FOX überarbeitet die Upfronts

US-Fernsehen

Künftig möchte man sich digitaler aufstellen, wie das Unternehmen verlauten ließ.

Mit dem Verkauf der Fernseh- und Produktionsstudios wollte sich das Network FOX auf die Ausstrahlung von Sport und News konzentrieren. Inzwischen hat Fox Corporation ein neues Tochterstudio und weitere Investitionen getätigt. Das klassische Fernsehen ist nur noch ein Standbein der TV-Gruppe.Bei der jährlichen Upfront-Woche im Mai möchte man ein größeres Augenmerk auf Ad-Tech, Streaming und ihr breiteres Portfolio an Medienobjekten legen. Die Verschiebung findet statt, da viele traditionelle TV-Anbieter ihr Geschäft umstellen, um dem wachsenden Interesse der Verbraucher an On-Demand-Streaming und den neuen Anforderungen prominenter Sponsoren gerecht zu werden, die ihre Werbebotschaften auf die Sehgewohnheiten einer engeren Gruppe potenzieller Kunden abstimmen wollen.FOX plant zwei verschiedene Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Upfront. Am 23. März wird das Unternehmen ein Gipfeltreffen in seinem Fox Lot in Los Angeles abhalten, um die Investitionen in Inhalte, Daten und neue Technologien vorzustellen. Die Mai-Präsentation von Fox findet am Montag, dem 16. Mai, im Skylight on Vesey in New York City statt.