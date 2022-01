RTL verpflichtet Gregor Peter Schmitz

Köpfe

Der Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“ wechselt zum 1. April nach Köln.

Um das ausgegebene Ziel des unabhängigen Journalismus des kürzlich neuaufgestellten Medienunternehmens RTL Deutschland voranzutreiben, hat man sich die Dienste des Chefredakteurs der „Augsburger Allgemeinen“, Gregor Peter Schmitz, gesichert. Das gab RTL Deutschland am Mittwoch bekannt. Schmitz wird seine neue Tätigkeit am 1. April 2022 antreten. Schmitz war 2020 zum Chefredakteur des Jahres gewählt worden. Vor seiner Zeit in Augsburg arbeitete er unter anderem für die „Wirtschaftswoche“ und den „Spiegel“.„Ich freue mich sehr, dass mit Gregor Peter Schmitz ein so renommierter Journalist zu uns wechselt. Mit seiner Leidenschaft für hochwertigen Journalismus und als exzellenter Erklärer des Geschehens, der Erfahrungen in allen Mediengattungen gesammelt hat, wird er prägend am Ausbau unserer journalistischen Angebote mitwirken“, kommentierte Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, die Personalie.Eine genaue Stellenbeschreibung nannte RTL nicht. Laut dem Branchenmagazin „Meedia“ könne Schmitz eine übergeordnete Rolle für die Marke „Stern“ spielen. RTL ist derzeit daran interessiert einen «Stern TV»-Talk zu etablieren. Zuletzt moderierten VIP-Expertin Frauke Ludowig und Politik-Chef Nikolaus Blome den Talk, von dem sich die eigentliche «Stern TV»-Produktionsfirma i&u TV deutlich distanzierte.