Positiver Corona-Test: Lucas Cordalis vorerst nicht im Dschungelcamp dabei

Auch im Produktionsteam habe es positive Testergebnisse gegeben, dennoch solle die Produktion wie geplant weitergehen.

Zwei Tage vor dem Start der diesjährigen Staffel vonhat RTL schlechte Nachrichten für die Fans des Reality-Formats und allen voran für Anhänger von Schlagersänger Lucas Cordalis. Der Sohn des ehemaligen Dschungelkönigs Costa Cordalis wurde nach der Einreise in Südafrika positiv auf das Corona-Virus getestet worden und könne vorerst nicht in das Dschungelcamp einziehen. Der Sender versicherte aber, dass es Cordalis gut gehe und er keinerlei Symptome zeige. Er befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und werde seitdem engmaschig medizinisch betreut.Einen späteren Einzug ins Camp möchte RTL zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. „Auch wenn unter den gegebenen Umständen alle Verantwortlichen vor Ort auf mögliche Coronafälle unter den Promis vorbereitet waren, bedauern RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany es sehr, dass Lucas Cordalis nicht gemeinsam mit den anderen Stars das Dschungelabenteuer starten kann“, heißt es in einer vorbereiteten Erklärung. „Nichtsdestotrotz freuen sich alle mit elf gesunden und hochmotivierten Promis die Show starten zu können.“Das Coronavirus macht aber nicht nur bei den prominenten Teilnehmern halt, sondern es hat auch einige Produktionsmitarbeiter erwischt. Auch im Team vor Ort in Südafrika habe es positive Testergebnisse gegeben, „allerdings nur sehr wenige“, wie es heißt. ITV Studios hatte etwaige Ausfälle bereits einkalkuliert, weswegen die Dschungelcamp-Produktion weiterhin wie geplant laufen könne. Die positiven Coronafälle im Team stünden in keinem Zusammenhang mit der Infizierung von Lucas Cordalis, versichert der Sender.