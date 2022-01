ARD und ZDF teilen sich Handball-Hauptrunde

TV-News

Zwei Spiele im Ersten und zwei im ZDF – die deutschen Spiele der Hauptrunde der Handball-EM wurden terminiert.

Drei Siege, drei Siege – eigentlich könnte die Situation für den Deutschen Handball Bund und das Team von Alfred Gislason nicht rosiger sein, doch zuletzt stand die Auswahl vor allem wegen zahlreicher Corona-Ausfälle in den Schlagzahlen. Neun Spieler fielen für das gestrige Spiel gegen Polen aus, sodass letztlich nur 14 Spieler zur Verfügung standen. Zum Sieg gegen den Nachbarn und damit zur Tabellenführung in der Gruppe hatte es dennoch gereicht, nun warten mit Spanien, Schweden, Norwegen und Russland deutlich schwierigere Gegner.Die deutschen Hauptrunden-Spiele der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei werden auch weiterhin im Free-TV im Ersten und ZDF zu sehen sein. Die beiden Sender haben nun bekannt gegeben, welche Spiele wo zu sehen sein werden. Die Hauptrunde beginnt mit dem Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Spanien am Donnerstag, 20. Januar. Das Erste überträgt ab 17:45 Uhr live aus Bratislava mit Reporter Florian Naß und Experter Dominik Klein. Bereits einen Tag später, sendet ab 20:15 Uhr das ZDF die Partie gegen Norwegen. Als Kommentatoren fungieren Christoph Hamm und Markus Baur.Am Sonntag, 23. Januar, beginnt die dritte Partie dann wieder um 18:00 Uhr. Gegner ist dann Schweden, der übertragende Sender ab 17:45 Uhr Das Erste . Erneut ist Florian Naß und Dominik Klein im Einsatz. Am Dienstag steigt dann das abschließende Spiel gegen Russland. Anwurf ist erneut um 18:00 Uhr, das ZDF steigt in die Übertragung um 17:45 Uhr ein. Christoph Hamm und Markus Baur kommentieren.Beide Sender dürften sich in jedem Fall auf hohe Marktanteile freuen. Das erste Spiel gegen Belarus kam auf 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum, die beiden weiteren Partien steigerten den Wert auf 19,6 und 21,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren war ein steter Aufwärtstrend zu erkennen. Von 14,9 Prozent ging es rauf auf 19,6 und 20,1 Prozent. Interessant dürfte vor allem das Spiel gegen Norwegen werden, denn zeitgleich beginnt bei RTL das quotenstarke Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».