Pokalabend verliert gegen ZDF-Krimi

Quotennews

Das ZDF hat es mit einem Krimi versucht und nach allen Regeln der Kunst abgeliefert.

Eigentlich wäre die Schlagzeile eine durchaus große und bemerkenswerte: Das Programm im Ersten holte mehr Zuschauer als der ZDF-Krimi! Doch das schaffte das Berlin-Derby nicht.holte im Zweiten fulminante 7,74 Millionen Zuschauer und dadurch einen Marktanteil von 25,8 Prozent. Außerdem sorgten 0,63 Millionen jüngere Zuschauer beim Zweiten ab 20:15 Uhr für einen entsprechenden Marktanteil von ordentlichen 8,7 Prozent. Grandiose Zahlen, gegen die nicht einmal die beliebteste Sportart in Deutschland etwas machen konnte.Mit dem Achtelfinal-Pokal-Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1.FC Union Berlin sicherte sich die blaue Eins unauffällige 4,4 Millionen Zuschauern und dadurch einen Marktanteil von insgesamt 16,2 Prozent. Immerhin war bei den jüngeren Zuschauern kein Halten und mit 1,09 Millionen Fernsehenden holte der Pokal-Fight einen entsprechenden Marktanteil von 16,2 Prozent. Hier wird es zu einer etwas spannenderen Meldung, denn mit dieser Aufmerksamkeit bei den 14- bis 49-Jährigen überschattet das Erste sämtliche Ergebnisse der privaten Sender in dieser Kategorie. Mit 1,01 Millionen Zielgruppen-Zuschauern bei ProSieben undwar es jedoch ein knapper Erfolg.Nach dem ZDF-Krimi fiel das Interesse beimim Zweiten deutlich auf 4,84 Millionen Zuschauer und der dazugehörige Marktanteil fiel auf 17,9 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern reduzierte sich der Sender aus Mainz auf 0,57 Millionen gemessene Menschen und daher fiel der Marktanteil in dieser Kategorie auf 8,5 Prozent.