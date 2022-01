Fra Fee macht beim «Die Schöne und das Biest»-Prequel mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler mischte auch bei der Disney+-Serie «Hawkeye» mit.

Fra Fee dreht auch weiterhin für Disney: Der irische Schauspieler wurde für eine Rolle in der kommenden Prequel-Serie von «Die Schöne und das Biest» ► gecastet. Die Live-Action-Musical-Serie wurde schon im Sommer 2021 bestellt, in den Hauptrollen sind Luke Evans und Josh Gad zu sehen. Die beiden übernehmen die Rollen von Gaston bzw. LeFou (Louie) aus dem Film, der im Jahr 2017 veröffentlicht wurde.Disney+ hat die Serie mit acht Episoden in Auftrag gegeben. Sie wurde von Gad, Edward Kitsis und Adam Horowitz entwickelt, produziert und geschrieben, wobei jeder von ihnen als Co-Showrunner fungiert. Evans wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen.Fee war zuletzt in der Marvel-Disney+-Serie «Hawkeye» in der Rolle des Kazi Kazimierczak zu sehen, einem Mitglied der Tracksuit Mafia und engen Freund von Maya Lopez alias Echo. Außerdem war er kürzlich in der Acorn TV-Serie «Dalgliesh» zu sehen.