3 Quotengeheimnisse

In dieser Ausgabe stehen Sendungen im Vordergrund, die in der Berichterstattung meist untergehen.

Am Donnerstag holte Anja Reschke mit ihrem Magazin «Panorama» fast vier Millionen Zuschauer, solchen Erfolg hat sie mit der Ausgabe „Zukunft“ nicht. Das Thema am Montag war Tabak und ob dieses Kraut schon bald zur Impfstoffherstellung dienen könnte. 2,10 Millionen Menschen wollten die Sendung am Montag sehen, die auf 7,5 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauern saßen 0,29 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und brachten 4,7 Prozent.Am Sonntag – kurz vor dem Handball-Spiel mit fünf Millionen Zuschauern – strahlte Das Erste die Auslosung der Deutschen Fernsehlotterie aus. Um 17.43 Uhr saßen 2,78 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent. Das Zieh-System erreichte 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige, das führte zu 7,2 Prozent.Am vergangenen Donnerstag sendete RTL eine weitere Ausgabe seiner Klima-Sendung, die nach «RTL Aktuell» und dem Wetter perfekte Werte generierte. 2,96 Millionen Menschen wollten die Sendung sehen, somit wurde ein weit überdurchschnittlicher Marktanteil von 12,3 Prozent gemessen. Mit 0,79 Millionen jungen Zuschauern verbuchte die Sendung einen Wert von 15,3 Prozent.