«Wer stiehlt mir die Show?» kann Vorwoche nicht toppen

Quotennews

Die Quoten von ProSieben sind zunächst spitze, «Jerks» enttäuscht – wie immer – im Anschluss.

Vor acht Tagen verfolgten fast zwei Millionen Menschen, in der Mark Foster als Moderator fungierte. Mit 1,32 Millionen werberelevanten Zusehern sorgte der Sänger für fabelhafte 20,5 Prozent Marktanteil – keine Ausgabe vorher hatte ein solch hohen Marktanteil. Da Joachim Winterscheidt das Duell schließlich gewann, war er wieder der Gastgeber in seiner Sendung.Anke Engelke, Mark Forster, Riccardo Simonetti sowie der Wildcard-Kandidatin Phenix kämpften darum, die Show zu übernehmen. Das Format, in der Joko von Anke Engelke bezwungen wurde, lockte gegen König Fußball im Ersten 1,77 Millionen Zuschauer an. Die mehrstündige Sendung verzeichnete einen Marktanteil von starken 6,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 1,15 Millionen, der Marktanteil lag bei hervorragenden 16,7 Prozent.erreichte mit den zwei Geschichten „Gräber“ und „Disco“ 0,37 sowie 0,19 Millionen Zuschauer, die beiden Programme verzeichneten einen Marktanteil von 2,7 sowie 2,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 7,4 respektive 5,5 Prozent erzielt, die Reichweiten beliefen sich auf 0,23 sowie 0,13 Millionen. Nach Mitternacht kam die-Wiederholung noch auf 6,7 Prozent bei den Umworbenen.