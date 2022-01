60. Geburtstag: Jim-Carrey-Tag zunächst nur mau

Quotennews

Am späten Abend strahlte Kabel Eins auch den Spielfilm «Die Truman Show» aus.

Am Montag konnte Jim Carrey seinen 60. Geburtstag feiern, einen Tag danach bekam er einen gesamten Abend bei Kabel Eins geschenkt. Der knapp fünfeinhalbstündige Abend ging mitlos, bei dem auch Zooey Deschanel und Bradley Cooper mitspielen. Der Spielfilm von Nicholas Stoller, Jarrad Paul und Andrew Mogel sorgte für 0,54 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 0,29 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf 3,7 Prozent.Zwischen 22.30 und 23.45 Uhr setzte der in Unterföhring beheimatete Sender auf die Dokumentation. In diesem Film, der von 0,40 Millionen Zusehern verfolgt wurde, wurden die größten Erfolge beleuchtet, wie «Ace Ventura» und «Die Maske». Film-Partner Udo Kier und Comedians wie Ralf Schmitz und Bülent Ceylan kamen ebenfalls zu Wort. Dies wollten 0,21 Millionen junge Menschen sehen, die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 und 4,8 Prozent.Schließlich sendete man Peter Weirs. Das Drama aus dem Jahr 1998 wollten sich 0,25 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Spielfilm mit Laura Linney sorgte für 3,6 Prozent. Das von Andrew Niccol verfasste Drehbuch brachte 0,12 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent.