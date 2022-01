«Paradiso» heißt jetzt «Funeral for a Dog» und startet im März

TV-News

Das Sky Original «Funeral for a Dog» hat bereits zwei Produktions-Namen hinter sich und jetzt auch einen Starttermin. Im März 2022 soll es losgehen.

Die Meldung, dass «Bestattung eines Hundes» nun «Paradiso» heißen soll, stammt aus dem Dezember 2020 und zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass in München und Berlin an der neuen Sky Original Serie gedreht wird. Zuvor wurde für die Produktion in Italien gedreht und nach dem deutschen Drehblock ging es in Bulgarien, Finnland, New York und Südamerika weiter. Irgendwo auf dieser weiten Reise der Hauptdarsteller Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Alina Tomnikov, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer und Anna Ratte-Polle änderte sich dann aber doch ein weiteres Mal der Name des Projekts.Im Hier und Jetzt angekommen hat nach aktueller Meldung, so der jetzige Name, einen Starttermin. Es soll ab dem 17. März 2022 mit der außergewöhnlichen Reise um die Welt losgehen. Die Hauptcharaktere sind dabei auf der Suche nach Glück, Liebe und auch Beständigkeit. Die Storyline klingt durchaus verworren, wenn auch nicht verwirrend. Daniel Madenlkern, gespielt von Albrecht Schuch, ist Journalist und auf der Suche nach einem Interview auf dem Weg zu Mark Svensson, Friedrich Mücke. Bei Svensson angekommen, einem geheimnisvollen See, an dem der Schriftsteller lebt, erlebt Mandelkern eine Geschichte Svenssons um ein tiefes Liebesdrama dreier Personen.Mit acht Teilen basiert die Miniserie auf dem Debütroman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger. Der Autor schrieb gemeinsam mit Hanno Hackfort und Bob Konrad auch die Drehbücher für das Sky Original. DAvid Dietl und Barbara Albert führten Regie, während Eva Kemme und Martin Heisler produzierten. Premiere feiert das Format bei Sky Atlantic und steht bei Sky Ticket sowie über Sky Q zum Abruf bereit.