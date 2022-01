Quotennews

«Gipfel der Quizgiganten» endet einstellig

Veit-Luca Roth von 18. Januar 2022, 09:03 Uhr

Nachdem man in der vergangenen Woche nur knapp die Zehn-Prozent-Hürde in der Zielgruppe gerissen hat, bleibt man in dieser Woche an dieser Marke hängen.

In der vergangenen Woche lud «Gipfel der Quizgiganten», bei dem Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz gemeinsam gegen die besten Quizkandidaten des Landes antreten mussten. Die von Palina Rojinski moderierte Sendung war aber weitaus weniger gefragt als das sonstige RTL-Quizprogramm von «Wer wird Millionär?», das Anfang des Jahres bis zu 18,3 Prozent in der Zielgruppe markierte. Für den «Gipfel der Quizgiganten» lief es dagegen eher durchschnittlich. Den Auftakt sahen 2,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die ordentliche 9,8 Prozent des Gesamtmarktes belegten. Mit 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren unterdurchschnittliche 10,3 Prozent drin.



Am gestrigen Montag stand nun die zweite und vorerst letzte Ausgabe der Koproduktion von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment auf dem Programm. Diesmal schalteten 2,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. RTL belegte mit dieser Reichweite knapp unter dem Sendeschnitt einzuordnende 7,9 Prozent des Marktes. Um 22:15 Uhr unterbrach «RTL Direkt» einmal mehr die laufende Sendung, die Nachrichtensendung sahen noch 1,90 Millionen Zuschauer. Es wurden 8,5 Prozent markiert.



In der Zielgruppe blieb der Kölner Sender erneut unter seinen Möglichkeiten. Die Quizshow verbuchte wie eine Woche zuvor ein 0,60-millionenköpfiges Publikum, während «RTL Direkt» 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige informierte. Auf dem Quotenmarkt sorgte man für allerdings nur für 9,7 und 8,3 Prozent.

In der vergangenen Woche lud RTL zum, bei dem Günther Jauch, Johannes B. Kerner und Guido Cantz gemeinsam gegen die besten Quizkandidaten des Landes antreten mussten. Die von Palina Rojinski moderierte Sendung war aber weitaus weniger gefragt als das sonstige RTL-Quizprogramm von «Wer wird Millionär?», das Anfang des Jahres bis zu 18,3 Prozent in der Zielgruppe markierte. Für den «Gipfel der Quizgiganten» lief es dagegen eher durchschnittlich. Den Auftakt sahen 2,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die ordentliche 9,8 Prozent des Gesamtmarktes belegten. Mit 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren unterdurchschnittliche 10,3 Prozent drin.Am gestrigen Montag stand nun die zweite und vorerst letzte Ausgabe der Koproduktion von Streamwork Produktion und Riverside Entertainment auf dem Programm. Diesmal schalteten 2,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. RTL belegte mit dieser Reichweite knapp unter dem Sendeschnitt einzuordnende 7,9 Prozent des Marktes. Um 22:15 Uhr unterbracheinmal mehr die laufende Sendung, die Nachrichtensendung sahen noch 1,90 Millionen Zuschauer. Es wurden 8,5 Prozent markiert.In der Zielgruppe blieb der Kölner Sender erneut unter seinen Möglichkeiten. Die Quizshow verbuchte wie eine Woche zuvor ein 0,60-millionenköpfiges Publikum, während «RTL Direkt» 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige informierte. Auf dem Quotenmarkt sorgte man für allerdings nur für 9,7 und 8,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel