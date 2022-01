«Nightwatch»: TLC schickt Promis auf paranormale Spurensuche

TV-News

Der Discovery-Sender TLC hat für den 25. Februar den Start einer neuen Mystery-Reihe angekündigt, die sich mit paranormalen Geschichten befasst. InMedium Nina Herzberg und Jenseitsforscher Markus Menzel auf paranormale Spurensuche, um zu erfahren, was hinter den zahlreichen Legenden und Spukgeschichten steckt, die in Deutschland herumgeistern. Insgesamt acht Folgen hat die Produktionsfirma Odeon Entertainment produziert, in vier davon erhalten die beiden Experten prominente Unterstützung.Begleitet werden sie unter anderem von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, Promi-Auswanderin Daniela Büchner, Reality-TV-Star Chris Töpperwien und «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Sara Kulka, die jeweils eine ganze Nacht mit den Experten in einem Spuk-Objekt verbringen. In der ersten Folge reist Legat mit seiner Ehefrau Alexandra in die Schweiz – die beiden begleiten das Nightwatch-Team auf Schloss Neu-Bechburg. Stimmen aus dem Jenseits, paranormale Ereignisse und ein plötzlicher Kontakt in die Welt der Verstorbenen lassen den ehemaligen Fußballprofi und Paranormal-Skeptiker schnell ins Zweifeln geraten. Wird er am Ende die Existenz des Übersinnlichen doch anerkennen?Als Sprecher der Doku-Serie fungiert Sky Du Mont, der über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet verfügt. Er kommentierte bereits fünf Staffeln von «Haunted – Seelen ohne Frieden». Als Produzentin fungiert Tatiana Laageward, VP Programming & Content, Claudia Smykalla ist Executive Producer. TLC zeigt «Nightwatch – Jenseits der Angst» immer freitags um 21:15 Uhr.