Sportcheck

Das Achtelfinale im Fußball-DFB-Pokal bietet Mitte der Woche neben täglich Tennis aus Melbourne und der Handball-EM der Herren die Highlights dieser Tage in Sachen Sport. Fans aus Hamburg freuen sich auf einen heißen Dienstag und haben die Qual der Wahl. Beide Fußball-Zweitligisten laufen nacheinander im Free-TV, aber es kann auch eine heiße Partie im Basketball-Eurocup gestreamt werden. Und kommendes Wochenende dann: Natürlich wieder viel Wintersport

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Während das Dschungelcamp von Australien nach Südafrika zieht, wird in Melbourne wie immer im Januar Tennis gespielt. Vom ersten Grand Slam-Turnier berichtet Eurosport ab diesem Montag mehr als 230 Stunden live, über 140 davon im Free-TV. Und vermeldet weiterhin Damen-Cheftrainerin Barbara Rittner (48) als Tennis-Expertin beim Sender. Zudem sind alle Partien im Livestream mit JoynPLUS+ zu sehen. Inblickt Barbara Rittner jeweils gegen 07:00 Uhr zusammen mit Moderatorin Birgit Nössing auf die Matches der Nacht zurück. Später am deutschen Morgen übernimmt dann ein weiteres eingespieltes Doppel: Experte Boris Becker sowie Kommentator und Moderator Matthias Stach. Als Experte gehört auch Mischa Zverev zum Team, Bruder der deutschen Herren-Hoffnung. Das internationale Experten-Team wird angeführt von Mats Wilander, dazu gehören auch Chris Evert und John McEnroe.Der Streamingsender arena plus bringt eine neue Sports-Plattform an den Start und ergänzt sein bisheriges Formel-1-Portfolio um den Dartsport.heißt die neue sportliche – nicht kostenpflichtige, weil von Werbung finanzierte – Marke und verspricht den Fans Live-Analysen, Talks, Highlights, Vor-Ort-Berichterstattung, Reportagen und Breaking News rund um den Motor- und Dartsport. Zu sehen auf dem «Champ1»-YouTube-Kanal und auf der Champ1.de-Webseite sowie in der Mediathek. Ex-Formel 1-Pilot Marc Surer und der mehrfache deutsche Darts-Meister Tomas "Shorty" Seyler sind als Experten im Einsatz. Los geht´s am 28. Januar mit dem Beginn des "Masters" (Darts) und am 28. Februar mit einer ersten Formel 1-Sendung vor dem Saisonstart am 20. März in Bahrain.Peking 2022 rückt immer näher. Für die Olympischen Winterspiele und das Expertenteam vermeldet Eurosport nun 20 ehemalige Top-Athleten– darunter acht Olympia-Sieger und acht weitere Olympia-Teilnehmer. Vom 4. bis 20. Februar ergänzen am Mikrofon Viktoria Rebensburg (Ski alpin), Aljona Savchenko (Eiskunstlauf), Stella Heiß (Curling), Tino Edelmann (Nordische Kombination) und Kevin Kuske (Bob) als neueste Zugänge das Olympia-Line-Up. Zusammen kommen sie auf über 30 Olympia-Teilnahmen und elf Goldmedaillen. Das weitere deutsche Eurosport-Experten -Team auf einen Blick: Jochen Behle (Skilanglauf), Fritz Dopfer (Ski Alpin), Patrick Ehelechner (Eishockey), Christian Ehrhoff (Eishockey), Florian Eigler (Ski Cross), Anni Friesinger-Postma (Eisschnelllauf), Fabian Hambüchen (Show-Host), Hans-Peter Pohl (Nordische Kombination), Tobias Reindl (Ski Freestyle), Andreas Renz (Eishockey), Michael Rösch (Biathlon), Julian von Schleinitz (Rodeln), Martin Schmitt (Skispringen), Werner Schuster (Skispringen) und Frank Wörndl (Ski Alpin).Im Herbst ist es normal: Drei Mal unterbricht die Fußball-Bundesliga die Saison für eine Woche. Immer dann spielen die deutschen Nationalmannschaften zwei oder drei Mal in dieser Zeit. Doch zwischen dem 20. und dem 21. Spieltag macht die Bundesliga 14 Tage Pause. Vom 28. bis 30. Januar ist ein Wochenende spielfrei. Aber ohne (erst wieder im März stattfindende) Länderspiele. Wieso das? Weil die finale Phase des Afrika-Cups ansteht – und vor allem weil in allen anderen Kontinentalverbänden WM-Qualifikationsspiele angesetzt sind. Immerhin: Die 3. Liga spielt – unter anderem mit den Schlagerpartien Magdeburg gegen Saarbrücken und Meppen gegen Mannheim.* Montag, 18.45 Uhr: Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund 2 (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 20.20 Uhr: Frankreich - Serbien (Handball, EM der Männer, Eurosport)* Dienstag, 01.00 Uhr: Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 07.00 Uhr: Australien Open (Tennis aus Melbourne, Eurosport)* Dienstag, 17.45 Uhr: Polen - Deutschland (Handball, EM ZDF)* Dienstag, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - Hamburger SV (Fußball, DFB Pokal, Sport1)* Dienstag, 19.15 Uhr: EHC München - Augsburger Panther (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.15 Uhr: FC St. Pauli - Borussia Dortmund (Fußball, DFB-Pokal, Das Erste)* Dienstag, 20.35 Uhr: Partizan Belgrad - Hamburg Towers (Basketball, Eurocup, Magenta TV)* Mittwoch, 15.00 Uhr: Eiskunstlauf-EM (Kür der Herren, Eurosport)* Mittwoch, 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Bietigheim Steelers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 20.15 Uhr: Hertha BSC - Union Berlin (Fußball, DFB-Pokal, Das Erste)* Donnerstag, 08.00 Uhr: Abu Dhabi HSBC Championship (Golf, DP World Tour . 1. Tag, Sky)* Donnerstag, 14.05 Uhr: 20 km Herren (Biathlon, Weltcup aus Antholz, Das Erste)* Donnerstag, 16.00 Uhr: Main Tour (Snooker aus Leicester, Eurosport)* Donnerstag, 19.45 Uhr: Alba Berlin - Real Madrid (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 11.05 Uhr: Abfahrt der Herren (Ski alpin aus Kitzbühl, ARD)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Eisbären Berlin - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.00 Uhr: VC Wiesbaden - USC Münster (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Samstag, 09.10 Uhr: Doppelsitzer (Rodeln, Weltcup in St. Moritz, Das Erste)* Samstag, 10.20 Uhr: Abfahrt der Damen (Ski Weltcup aus Cortina, Das Erste)* Samstag, 13.30 Uhr: Nottingham Forest - Derby County (Fußball aus England, Championship, DAZN)* Samstag, 13.45 Uhr: u.a. Türkgücü München - TSV 1860 München (Fußball, 3. Liga, Magenta TV und BR)* Samstag, 20.30 Uhr: Erzgebirge Aue - FC Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 09.30 Uhr (Nordische Kombination (Weltcup aus Planica, ARD)* Sonntag, 11.00 Uhr: Sprint der Damen (Langlauf, Weltcup aus Planica, ARD)* Sonntag, 14.30 Uhr: PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam (Fußball aus Holland, Eredivisie, DAZN)* Sonntag, 15.00 Uhr: Alba Berlin - Riesen Ludwigsburg (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 17.00 Uhr: Düsseldorfer EG - Kölner Haie (Eishockey, DEL, Servus TV)* Sonntag, 17.30 Uhr: Hertha BSC - Bayern München (Fußball, Bundesliga, DAZN)