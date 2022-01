Corona-Erkrankung: Sebastian Pufpaff fällt für «TV Total» aus

TV-News

Für Ersatz sei gesorgt, ließ ProSieben wissen. Stefan Raab wird die Moderation aber definitiv nicht übernehmen.

Am Dienstagnachmittag teilte ProSieben via Twitter mit, dass Sebastian Pufpaff an Corona erkrankt sei und deshalb die kommende-Ausgabe am Mittwoch nicht moderieren könne. „Wir versprechen, dass wir einen fantastischen Ersatz für Mittwoch finden“, schrieb der Unterföhringer Sender auf dem Kurznachrichtendienst. Wer dies sein wird, steht allerdings noch nicht fest und soll erst mit dem Sendungsbeginn verraten werden.Um den Fans etwaige Hoffnungen auf ein Comeback von Stefan Raab vor der Kamera zu nehmen, versicherte ProSieben zugleich, dass der einstige Moderator des Comedy-Formats nicht einspringen werde. Er habe mittwochs immer Maniküre, so der Scherz der Social-Media-Abteilung.Wer auch immer die Moderation übernehmen wird, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird auf ihm oder ihr liegen. «TV Total» befindet sich seit dem spektakulären Blitz-Comeback Mitte November vor 2,86 Millionen Zuschauern auf dem absteigenden Ast. Die letzte Sendung in 2021 sahen nur noch 1,31 Millionen Zuschauer, zuletzt ging es immerhin etwas bergauf auf 1,39 Millionen. Auch die Quoten ließen stark nach, lag der Zielgruppenmarktanteil anfangs noch bei 27,2 Prozent, ging es zurück auf knapp unter 13 Prozent – sicherlich noch immer ein guter Wert für ProSieben , aber gemessen an den Anfangserfolgen ist sicherlich mehr möglich, schließlich lag man bis Anfang Dezember noch bei um die 18 Prozent.