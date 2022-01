Netflix sucht Nachwuchsfilmemacher

Vermischtes

Das Unternehmen möchte den nächsten «Dark»-Regisseur finden.

Gute und ausgezeichnete Filme kosten viel Geld, weshalb sich Netflix den talentierten Nachwuchs selbst casten möchte. Dazu hat man ein neues Programm ins Leben gerufen, dass darauf abzielt, die nächste Welle von Spitzenfilmemachern zu fördern. „Emerging Filmmaker Initiative“ (EFI) gibt drei Künstlern die Möglichkeit, ihre Kurzfilme zu entwickeln.Der Schwerpunkt bei Netflix liegt auf den Genres Science-Fiction, Action, Horror und Thriller. Die Initiative ist inspiriert vom Werdegang des aufstrebenden Stars Stefon Bristol, der bei «See You Yesterday» zum ersten Mal mit dem Streamingdienst zusammenarbeitete. Die aufsehenerregende Zeitreisegeschichte wurde mit dem Independent Spirit Award für das beste erste Drehbuch ausgezeichnet, und Bristol hat sein zweites Projekt mit Netflix, «Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu», in Angriff genommen. Wie bei «See You Yesterday» wird Bristol bei dem kommenden Film, der von Spike Lee produziert wird, Regie führen."Stefons Kurzfilm hat viele Türen geöffnet, aber für viele aufstrebende Filmemacher dauert es Jahre, bis sie den ersten Dreh bekommen. Das wollen wir ändern", schrieb Ian Bricke, Vizepräsident für unabhängige Filme bei Netflix , in einem Blogbeitrag, in dem das Programm beschrieben wird.