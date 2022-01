RTL plant Quiz-Show mit Hans Sigl

TV-News

Der «Bergdoktor»-Darsteller soll die deutsche Adaption des belgischen Formats «De slimste Men ter Wereld» moderieren – eine Quizshow, bei der die Kandidaten Fragen assoziativ beantworten sollen.

Wie der Branchendienst ‚DWDL‘ berichtet, plant RTL derzeit eine Adaption der belgischen TV-Show «De slimste Men ter Wereld» – was auf Deutschbedeutet. Sie ist seit 2003 im Nachbarland ausgestrahlt wird. Auch in den Niederlanden ist die Serie bereits adaptiert worden, dort moderierte die Quizshow, bei der die Kandidaten sehr assoziativ denken müssen, Linda de Mol. Hierzulande soll Hans Sigl die Moderation übernehmen.Sigl ist vor allem für seine Rolle als «Der Bergdoktor» im ZDF bekannt, kürzlich stand er aber auch vor RTL-Kameras für die Dokumentation «Die Herz-OP», die am Donnerstag, 20. Januar, um 22:40 Uhr im linearen Programm ausgestrahlt wird. Seit Ende Oktober ist die Doku bereits bei RTL+ abrufbar.«Der klügste Mensch der Welt» soll im Frühjahr produziert werden, eine Ausstrahlung sei für den Sommer geplant, heißt es in dem Bericht weiter. Daher steht ein genauer Sendetermin noch nicht fest. Die Umsetzung soll das Produktionsunternehmen Fabiola verantworten.