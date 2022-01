«Wohnen Bauhelden»: HGTB zeigt vollen Einsatz fürs Zuhause

TV-News

Mit nützlichen Tipps und Tricks zu besonderen Wünschen für das Eigenheim. Das verspricht Home & Garden TV ab Ende Februar in der neuen Doku-Serie «Wohnen Bauhelden».

Was für eine Heizungsanlage ist besonders energiesparend und nachhaltig? Wie macht man sein Haus zum Smart Home und was sind die Vorteile? Wie lässt sich ein Bad in einem bisher anders genutzten Raum einbauen? Diese und weitere Fragen möchte Home & Garden TV ab dem 26. Februar in der neuen Doku-Seriebeantwortet und begleitet dafür sieben Baufamilien bei unterschiedlichen Projekten. In acht Folgen möchte man das Informationsbedürfnis vieler Hausbesitzer abdecken.Im Mittelpunkt der Sendung stehen einzelne Projekte, die „mal mit mehr, mal mit weniger handwerklichem Geschick“ angegangen werden. Sie sollen hochwertig und langlebig umgesetzt werden, weswegen sich die Familien fachmännische Hilfe ins Haus holen. Die Experten zeigen nicht nur die richtige Lösung, sondern geben auch wertvolle Tipps und offenbaren Tricks, um die Wünsche der Baufamilien zu erfüllen.«Wohnen Bauhelden» ist eine Produktion der Good Times Fernsehproduktions-GmbH im Auftrag der LEADS-Marketing GmbH, Hannover. HGTV zeigt die acht Ausgaben immer samstags um 21:05 Uhr.