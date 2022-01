Miese Quoten: Sat.1 legt «Jetzt. Besser. Leben» in den späten Abend

TV-News

Das Verbrauchermagazin mit Claudia von Brauchitsch wird ab dieser Woche erst am späten Abend zu sehen sein. Dafür pausiert die «akte.». Ein Primetime-Ersatz ist bereits gefunden.

0,53 und 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, dazu Marktanteile von 3,7 und 2,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das ist die katastrophale Bilanz nach zwei Wochen, weswegen der Sender nun zu einer ersten Bilanz gezwungen wurde. Der Sender hat nun entschieden das von Claudia von Brauchitsch moderierte Verbrauchermagazin nicht länger im prominenten 20:15-Uhr-Sendeplatz zu zeigen, sondern später in den Abend zu schieben.Ab diesem Donnerstag, 20. Januar, geht das Magazin erst um 22:20 Uhr an den Start, was wiederum zur Folge hat, das von Brauchitsch nicht länger gleich zweimal im Programm vertreten sein wird. Sat.1 pausiert vorerst. Am 3. Februar wird «Jetzt. Besser. Leben.» zum letzten Mal zu sehen sein, danach soll das Magazin wieder ins Programm rücken. Erst mit der Programmierung von «Jetzt. Besser. Leben.» war die «akte.» vom Dienstag auf den Donnerstag gerückt.Die entstandene Programmlücke zur besten Sendezeit am Donnerstag soll fortan übrigensübernehmen. Sat.1 zieht den Start der neuen Staffel der Sanitäter-Doku somit vor. Für die Lebensretter ist es somit der zweite Sendetagwechsel. 2020 hatte die Reihe noch am Montag begonnen, im vergangenen Jahr war sie auf den Dienstag gewechselt. Nun muss «Lebensretter hautnah» eben den Donnerstag retten.