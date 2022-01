Sky und Leonine bauen Lizenzpartnerschaft aus

Vermischtes

Die Partnerschaft umfasst die exklusiven Erstverwertungsrechte im Pay-TV und soll über mehrere Jahre andauern.

Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland und das Medienunternehmen Leonine Studios haben ihre Lizenzpartnerschaft über mehrere Jahre ausgebaut, das gab man am Dienstag bekannt. Rückwirkend zum 1. Januar 2022 erhält Sky erhält die exklusiven Pay TV-Erstverwertungsrechte und die exklusiven SVOD-Rechte für einen Zeitraum von zwölf Monaten an den kommenden Leonine Studios Toptiteln. Darüber hinaus umfasst der Deal auch die exklusiven Pay-TV- und nicht-exklusiven SVOD-Rechte an einer Reihe von Katalog-Titeln.„Es ist großartig, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit Leonine Studios fortsetzen. Die mehrjährige Lizenzpartnerschaft beinhaltet eine Reihe an Premium-Spielfilmen und ist ein wichtiger Schritt für Sky, um unseren Kund:innen noch mehr fantastische Inhalte zu bieten“, erklärt Devesh Raj, CEO Sky Deutschland.„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Produktions-Partnerschaft mit Sky Deutschland, die unter anderem Serienproduktionen von Sky Originals wie «Die Ibiza Affäre», «Der Pass» oder die Dokumentation «Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi» aus unserem Produktionsbereich beinhaltet, nun mit einem umfangreichen Premium Angebot an deutschen und internationalen Top-Spielfilmen erweitern können“, kommentiert Leonine-Studios-CEO Fred Kogel den Abschluss der Vereinbarung.Die mehrjährige Lizenzvereinbarung umfasst unter anderem Titel wie Simon Kinbergs Action-Thriller «The 355», Roland Emmerichs Blockbuster «Moonfall», Guy Ritchies Thriller «Operation Fortune» oder Channing Tatums Regiedebüt «DOG».