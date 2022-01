NBC verschiebt «American Song Contest»

US-Fernsehen

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die amerikanische Ausgabe des «Eurovision Song Contest» verschoben – aber nur kurz.

Die US-Ausgabe des «Eurovision Song Contest», der, wird um einen Monat nach hinten geschoben. Dieser startet nun am Montag, den 21. März um 20.00 Uhr, und wird acht Wochen lang ausgestrahlt. Das Finale ist für den 9. Mai vorgesehen. Eigentlich sollte das Format schon vier Wochen früher starten, aber dafür setzt man nun eine neue Talentshow ein.«America’s Got Talent: Extreme» zeigt laut NBC "unverschämte, einzigartige und atemberaubende Darbietungen von enormer Größe und Ausmaß", während die Kandidaten um einen Preis von 500.000 Dollar kämpfen. Schöpfer und ausführender Produzent Simon Cowell fungiert zusammen mit WWE-Star Nikki Bella und Motocross- und Rallye-Fahrer Travis Pastrana als Juror. Der «America's Got Talent»-Moderator Terry Crews moderiert auch das Spin-off, das von Fremantle und Syco Entertatinment produziert wird. Simon Cowell, Sam Donnelly, Jason Raff und Richard Wallace sind die ausführenden Produzenten.Was den «American Song Contest» betrifft, so reist die Serie durch das ganze Land und sucht in allen 50 Bundesstaaten, fünf US-Territorien und dem District of Columbia nach Songschreibern und Interpreten, die am Wettbewerb teilnehmen. Dieser Umfang stellte während der jüngsten Omikron-Welle von Covid-19 eine Herausforderung dar und zwang die Produzenten zu einer Verschnaufpause, aber sie gehen davon aus, dass die Show bis Ende März starten kann.